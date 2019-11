Historias: Fue a celebrar su cumpleaños y la viola taxista

Una joven de 21 años, que la noche del sábado salió con sus amigos a celebrar su cumpleaños, denunció que fue abusada por un taxista en calles de la delegación Álvaro Obregón. A la víctima le tomó dos días acercarse a denunciar pues dijo, "entró en shock" y temía que tanto su familia como las autoridades no creyeran su versión; ahora, agentes capitalinos buscan al presunto responsable.

Según la declaración de la joven alrededor de la medianoche salió del bar Touch, que se encuentra en calles de la Zona Rosa. Luego abordó un taxi de sitio para llegar a su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón; la mujer aceptó que ingirió sólo dos bebidas alcohólicas y por eso se sintió segura. Avisó a sus familiares que ya iba en camino, mientras hablaba, le pidió al chofer pararse en un Oxxo a comprar agua.

Cuando retomaron el viaje, el chofer se metió por calles desconocidas; el taxista le dijo que "era un atajo". Fue entonces cuando el hombre entró a la parte trasera de la unidad, la sometió y abusó de ella.

Luego la bajó y la roció con cerveza y le dijo: "Así van a pensar que estas peda [borracha] y nadie te va a creer". La mujer, desconcertada, caminó hasta la estación del Metro Juanacatlán, de la línea rosa, donde fue auxiliada por testigos.

Las palabras del agresor afectaron a la joven de 21 años y no fue hasta luego de confesarle a sus familiares lo sucedido que se animó a denunciar. Arropada por sus allegados acudió a la autoridad investigadora y reveló detalles importantes tales como la complexión del agresor, del taxi, placas y otros datos que, a decir de los agentes, podrían derivar en la captura del agresor sexual, quien por el mismo modus operandi, se cree que por lo menos ha participado en otras cuatro violaciones.

En otro hecho, una madre de familia denunció que fue atacada a tiros por quien fuera su pareja sentimental. A ella le propinó dos balazos en el pecho y a su hijo un rozón en la oreja que le provocó la pérdida de la misma; los hechos ocurrieron en la intersección de la avenida Churubusco, entre Morelos y San Pedro, colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, mientras circulaban en su vehículo. Consta en la carpeta FCY/COY-2/UI-2C/D/16885/11-2019 que la agresión ocurrió después de las 18:00 horas, luego que fue a recoger a su hijo de 16 años al colegio. Ahí, en el cruce antes mencionado, fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta que, sin mediar palabra, dispararon en más de ocho ocasiones contra el vehículo que conducían.

La mujer refirió que "no tiraron a matar"; sin embargo, cuando se vieron sorprendidos, se trataron de esconder entre los asientos y ahí fue donde los lesionaron.

La víctima explicó a las autoridades que no tiene problemas, que es empleada y que la agresión no fue un intento de robo. Fue entonces que dijo que sostenía una batalla legal con su exesposo, a quien las autoridades enviaron a prisión por agredirla físicamente. El hombre la golpeaba sistemáticamente y luego de pedir ayuda, lo enviaron a prisión.

La víctima reveló que una vez iniciada la carpeta 012/0832/2019-AO el 5 de enero de 2019 en la Fiscalía de lo Familiar, la cual fue judicializada por el delito de violencia familiar y lesiones, el juez de Control cambió la medida cautelar y el hombre salió libre el 8 de noviembre. No descarta que como venganza, "él y unos amigos", sean los responsables de la agresión.

Sobre los ataques a mujeres, la procuraduría capitalina reveló —en días pasados— que las denuncias incrementaron hasta 80%, sobre todo las relacionadas con violencia familiar, acoso y violación. De estos casos, se ha logrado la detención de 80 hombres —parejas y exparejas sentimentales de las víctimas— de los cuales 60 fueron procesados.