Holbox se convirtió en la amenaza de un infierno

Mónica Cruz se disponía a tomar un descanso junto con su familia y amigos en Quintana Roo, pero unas horas después de instalarse en el hotel donde se hospedarían fueron evacuados por personal del lugar. Ante la inminente llegada del huracán Delta, les explicaron, todos los turistas debían desalojar el hotel.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la turista comenta que tenía una reservación en el hotel La Constanza de Rulo, ubicado en la isla Holbox. Desde su llegada a Quintana Roo notó un clima nublado, pero ni las autoridades ni los encargados del lugar les hicieron observaciones sobre la llegada del huracán.

Fue aproximadamente a las 7 de la mañana de este martes que el personal del hotel les pidió que se dejaran el sitio, pues posiblemente cerrarían el puerto. Mónica, sus acompañantes y otros turistas alojados ahí emprendieron la búsqueda de un refugio para resguardarse.

Sin medios de traslado, ya que se suspendió el servicio de ferri, tuvieron que caminar un tramo largo para encontrar un camión que los llevara a Playa del Carmen y hospedarse en el hotel Sandos Caracol. Ahí, cuenta, encontraron precios elevados debido a la alta demanda de refugios. El costo por habitación es de $3400 por noche.

Mónica menciona que no tuvo otra opción más que pagar el precio de la habitación, pues las autoridades de Quintana Roo no ofrecieron refugios a los turistas desalojados.

Las indicaciones que han obtenido del personal del hotel son que pueden pedir alimentos a la habitación hasta las 8 de la noche, ya que se cortará la electricidad a partir de las 21 horas y no habrá manera de comunicarse a la recepción. Además, les informaron que nadie podrá salir de su estancia.

Regresar a la Ciudad de México no es una opción para Mónica y su familia, al menos por ahora. Así que planean permanecer en donde ahora se alojan. Hasta el momento, no existe algún acuerdo con las autoridades respecto al resguardo de los turistas que han perdido sus reservaciones.