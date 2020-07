Hombre en Sonora acumula sentencia superior a 335 años de prisión

Roberto Carlos "N.", "El R2", de 39 años de edad, recibió una nueva sentencia de 45 años 10 de meses de prisión por homicidio y tentativa de homicidio, por lo que ahora acumula 335 años 5 meses de cárcel por 9 asesinatos y dos tentativas, cometidos en distintas fechas en Cajeme, Sonora.

La sentencia se dio el pasado lunes 13 de julio en audiencia virtual, donde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) logró las penas contra el sujeto, ante los datos de pruebas obtenidos en la carpeta de investigación.

Los delitos son por homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja, cometido en agravio de Ana Laura "N.", de 19 años, y tentativa de homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja, en perjuicio de Ismael "N.", de 25 años.

Por el homicidio el Juez dictó una pena de 31 años 3 meses y por la tentativa de 14 años 7 meses de cárcel para una sentencia global de 45 años 10 meses, en total deberá pagar de multa 22 mil 605.36 pesos y reparación del daño moral 48 mil 497.26 pesos para las víctimas.

La noche del 11 de febrero de 2019, las ahora víctimas salieron a bordo de un vehículo Jeep, color gris, y Roberto Carlos "N." los esperaba en compañía de Roberto "N.", ya sentenciado, a bordo de otro vehículo por fuera de una vivienda ubicada en la colonia San Gabriel.

Al verlos, los atacantes empezaron a disparar con armas de alto poder desde un automóvil Nissan Versa; Ana Laura perdió la vida en el lugar por los impactos de proyectiles, mientras que Ismael logró salir y huyó a fuerza de carrera.

Fue perseguido hasta un abarrote del lugar, donde los agresores siguieron disparando en su contra sin importarles que hubiera clientes en el negocio, quienes salieron ilesos, pero no así Ismael, quien resultó con múltiples lesiones.

Los "Robertos" fueron aprehendidos el 26 de febrero de 2019 por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con base a la orden solicita y obtenida por el Ministerio Público, quien logró ante el Juez la vinculación a proceso.

Roberto "N." aceptó su responsabilidad sobre los hechos y fue sentenciado en procedimiento abreviado, pero Roberto Carlos "N." no, por lo que se realizó el juicio oral el 9 y 10 de marzo de 2020, que se suspendió por la pandemia de Covid-19.

La Fiscalía demostró con 23 testigos la participación de Roberto Carlos "N." en el ataque, entre ellos peritos médicos, criminalistas, primeros respondientes, agentes AMIC y familiares de las víctimas.

Sobre esta misma persona ya se dictaron dos sentencias condenatorias en juicios por homicidios y tentativa de homicidio, uno por 150 años de prisión y otro por 139 años 7 meses, por lo que ahora, con los 45 años 10 de meses, acumula una pena global de 335 años 5 meses de cárcel.

En total, "El R2" privó de la vida a nueve personas y dejó heridas a dos más, entre femeninos y masculinos, para un global de once víctimas, todas en el municipio de Cajeme.