Hombre estrangula a su hija y luego se suicida

Autoridades municipales de Tepeji del Río dieron a conocer el ingreso de una niña sin vida a una clínica particular del municipio donde sus familiares informaron que el padre de la menor la había estrangulado.

Los hechos se registraron en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, sin embargo la menor fue trasladada al consultorio médico de San Buenaventura, en el municipio de Tepeji, donde al revisarla el médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Según los familiares de la niña, de aproximadamente cuatro años de edad, señalaron que la menor había sido víctima de asfixia por parte de su padre pero no dieron a conocer más detalles y al acudir a su domicilio encontraron a un hombre de aproximadamente 44 años de edad quien se había suicidado.

El hombre se había quitado la vida al colgarse de un árbol. El lugar quedó a resguardo de las autoridades de la Procuraduría de Justicia, sin embargo al ser demarcación del Estado de México será la Fiscalía de ese lugar la encargada de hacer las investigaciones.

No se han dado a conocer las causas del asesinato y suicidio del hombre, sin embargo de manera extraoficial se señaló que los padres de la menor se encontraban separados y el hombre únicamente veía a la niña los fines de semana.