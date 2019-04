Hombre excava túnel para espiar a su expareja y se queda atorado

Poseído por los celos, un hombre se fue al extremo y cavó un túnel en la casa de su expareja para espiarla y sorprenderla por si había otro hombre en su vida, pero se quedó por horas atrapado.

Los hechos se reportaron a seguridad pública a las 14:40 horas de este jueves 25 de abril, en un domicilio de avenida Álvaro Obregón y calle Enriqueta de Tena de la colonia Oriente de Puerto Peñasco, Sonora.

Cesar Arnoldo Gómez Gómez, de 50 años de edad, fue rescatado por elementos de la Cruz Roja y cuerpo de bomberos, tras reportar Griselda Santillán de 58 años de edad, que escuchó muchos ruidos y después encontró una excavación en su casa, donde estaba atrapado su exmarido.

"Fui por una vecina, quien se asomó y dijo que no había nada, luego yo vi unos zapatos, dos cuchillos y agua para tomar, le grite que saliera y no me hizo caso", indicó con referencia a que el hombre se había quedado atorado.

La mujer dijo que habían tenido una relación de 14 años pero decidió separarse porque es muy celoso.

Francisco Javier Carrillo Ruiz, director de Protección Civil y del cuerpo de bomberos, explico que se hizo un arduo trabajo de rescate, pues tuvieron que extraer gran cantidad de tierra por un pasillo estrecho para liberarlo, luego de estar atrapado por varias horas.

Tenía tiempo cavando. De acuerdo al reporte policiaco, la mujer dijo a los agentes de seguridad que tenía alrededor de una semana escuchando ruidos en la parte trasera de su domicilio, pero pensó que eran gatos, sin embargo, la mañana de este jueves se escucharon más fuertes. Al checar se vio que estaban las pertenencias de su expareja así mismo había cavado un túnel, por lo que decidió llamar a seguridad pública.

Los elementos policiacos se percataron que la persona se encontraba adentro del túnel y al querer sacarlo se negaba a salir, por lo que al lugar acudió la Unidad de Protección Civil y las unidades 03 y 05 de Bomberos así como la ambulancia de bomberos y Cruz Roja quienes sacaron a la fuerza, pues se negaba a salir del túnel.

El hombre fue trasladado al Hospital general donde fue atendido por personal médico que manifestó, presenta deshidratación severa y probable intoxicación. Cesar fue turnado al ministerio público ya que cuenta con orden de restricción.