Hombre que acuchilló a su exesposa podría recibir 40 años de prisión

Una pena de 26 a 40 años de prisión podría recibir el agresor de Ana María "N", mujer que recibió 11 puñaladas en las instalaciones del Centro de Justicia de Oralidad, del municipio de Centro, mientras esperaba una audiencia por violencia familiar. Por lo pronto, autoridades anunciaron la colocación de arcos detectores de metal en las instalaciones del Poder Judicial.

La titular del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), Nelly Vargas Pérez, explicó que la víctima había acudido en dos ocasiones para atención psicológica y desde entonces se le había pedido que presentara la denuncia ante la Fiscalía General del estado, pero no lo hizo y regresó nuevamente con su exesposo, quien este jueves intentó asesinarla, situación que, dijo, es lamentable y razón por la cual se le está dando toda la asesoría legal a sus familiares.

"Tenemos que aplicarle todo el peso de la ley a ese hombre, yo no lo llamaría hombre, yo lo llamaría un tipo agresor y el IEM está poniendo al servicio de la familia de la joven el cuerpo completo de nuestros abogados para acompañarla y lograr la pena máxima", indicó.

Vargas Pérez afirmó que el delito que se configura es el de intento de feminicidio, por lo que podría alcanzar hasta 26 años de prisión, al mismo tiempo que pidió que se revisen los protocolos de salas de juicios orales debido a que están relajados.

"Hay protocolos establecidos para la seguridad de las mujeres y personas que llegan ahí y es exactamente lo que vamos a revisar, y creo que los protocolos están muy relajados.

"Dentro de la responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el protocolo es una de las claves importantes para el cuidado de las mujeres que llegan a dirimir diferencias con sus parejas, entonces sí se está revisando", indicó.

De acuerdo al artículo 115 bis del Código Penal de Tabasco que tipifica el delito de feminicidio, en su parte última define la tentativa como un delito grave, sin que tenga derecho a una salida alterna, toda vez que es una conducta oficiosa que se debe castigar con las dos terceras partes de la condena cuando se consume el hecho.

En esta entidad la pena va desde los 40 hasta los 60 años de prisión, por lo que el agresor podría recibir como mínimo 26 años de cárcel y como máximo 40.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial de Tabasco, Enrique Priego Oropeza, aseguró que en el caso de Ana María "N" no existe responsabilidad del personal que ahí labora, por lo que no habrá sanciones, anunciando que se redoblará la seguridad en todas sus instalaciones.

En entrevista, Priego Oropeza justificó que la agresión no ocurrió dentro de las salas, sino en los pasillos, pues para ingresar a esa parte sí hay una revisión más a fondo, asegurando que el personal de la entrada al inmueble no tiene responsabilidad alguna.

"El registro es voluntario; llegan y nosotros solicitamos que se registren. ¿Por qué le vamos a fincar responsabilidad? Al contrario, al agresor sí se le va a fincar", refirió.

Enrique Priego aseguró que se redoblará la vigilancia en todas las instalaciones, e incluso se colocarán arcos detectores de metales para evitar que se repita un caso como el de Ana María y su expareja.

En tanto, Alberto Villaseñor, subdirector médico del Hospital Rovirosa, informó que la víctima se encuentra en terapia intensiva porque tuvo lesiones graves en páncreas, riñón izquierdo y estómago. "Esta grave, está en terapia intensiva y esta entubada todavía; está estable dentro de lo que cabe", concluyó.