Hombre que arrojó a Celia a las vías del Metro no tenía ninguna relación con ella

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- El cadáver del agresor de la joven Celia Adriano, fue entregado ayer a familiares, luego de varios días de permanecer en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

Fuentes judiciales señalaron que se trata de Luis Arturo Zúñiga Ruiz de 27 años de edad, quien presuntamente actuó de manera aislada y no conocía a la víctima.

El hombre dejó su domicilio y posteó un mensaje en redes en donde señala que "es el fin.. ya no pude aguantar más, en serio lo intenté...", escribió.

La información consultada refiere que el resultado de la necropsia fue un traumatismo múltiple producto del impacto con el convoy.

El cadáver fue reconocido por su hermano y su tío y fue entregado el cuerpo a las 20:50 horas del día de ayer.

Joven sufría depresión, dicen sus familiares

Los familiares no quisieron hablar mucho del tema, pero aseguraron que Luis atravesó un cuadro severo de depresión.

Aseguraron que ellos intentaron comunicarse con él cuando salió de su casa con la intención de suicidarse debido a que se sentía juzgado por sus decisiones.

Finalmente dijeron que la acción de Luis al aventar a Celia a las vías fue un accidente y descartan que tuvieran una relación con la joven.