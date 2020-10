Hombre que mató a la cachorra "Masha" también amenazó a sus dueños

La familia de "Masha", la cachorrita asesinada a machetazos por un hombre en el municipio mexiquense de Ixtapaluca, está destrozada, dice Laura Ivonne Pereda, presidente de Ambiente y Vida Animal, A.C. a EL UNIVERSAL.

Apenas este martes fueron al crematorio a recoger los restos de la cachorra de tan solo seis meses de edad. Sobre el presunto agresor no han tenido información.

"La familia y dueña de 'Masha' está destrozada y con miedo porque el hombre también los ha amenazado", denunció la rescatista. Relató que, al día siguiente de la agresión, el hombre y su familia fueron a casa de "Mary", la dueña, en motocicletas y estuvieron por alrededor de 40 minutos solo observándolos, asunto que tomaron como intimidación por parte de ellos.

"Mary" y el presunto agresor llevaban una relación "normal" y sus familias se llevaban bien.

"Se hablaban, así que es raro que antes no le diera una queja sobre los supuestos pollos que se comía la cachorrita y que después dijera que eran hasta 10 los que (Masha) se había comido", dice.

Han tenido que madrugar para que poco a poco se vaya resolviendo el caso en la Fiscalía General de Justicia Estatal.

"Gracias a la viralización de la historia es que hemos podido avanzar un poco más rápido y que esto no se quede como tantos casos que no se resuelven", dice Pereda.

En su momento, por medio de un comunicado, la Procuraduría de Proteccion al Medio Ambiente (Propaem) informó que se puso en contacto con la persona que denunció la muerte de la mascota para obtener mayor información y brindarle la asesoría adecuada.

"La perrita era una cachorra, de repente se salía de la casa. Pero no es algo a juzgar, a todos nos pasa. Pero en la casa de ellos no hay forma de que salga si no es por la puerta e igual en la casa del vecino era por la puerta, pero está se encontraba cerrada", asegura luego de la visita de los peritos al lugar y de documentarlo en una serie de videos.

"Le pedimos al señor que la mató, que ya le hizo mucho daño a la familia de Masha. Que con ese valor y soberbia con la que amenazó a la familia vaya y se presente a la fiscalía. Que no se esconda", exige.

La rescatista denuncia que en Ixtapaluca es común ver que los vecinos maltraten a los animales o que los sacrifiquen.

Por otro lado, dice que han solicitado protección debido a que el hombre la amedentró. "El señor fue y la amenazó y le dijo que si eso le había hecho al perro, que se imaginara cuando ella realizara la denuncia".

Al día siguiente de los hechos, luego de que peritos acudieron al domicilio donde aún se podían ver las manchas de sangre de la cachorrita, encontraron en la parte de afuera de la puerta de la casa de Mary, una marca con sal, a lo que Laura Ivonne supone "como si fuera un tipo de brujería".

El motivo por el que solicitaron protección para la familia es el temor a que se cumplan las amenazas del señor, porque el hombre incluso les dijo que "fue capaz de asesinar a la perrita, imagina lo que le podía hacer a su familia".

El día de hoy, ambas fueron a recoger los restos de Masha y a cremarla. Esperan continuar con las diligencias que se presenten hasta dar con el presunto agresor.

"Documentar que la mayoría de esos asesinos primero practicaron matando animales", asegura la activista, quien ha acompañado y desea continuar así hasta lo último a la familia de "Masha".