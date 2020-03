Hombre se arroja a las vías del STC en la Línea B

ECATEPEC.- Un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, murió ayer por la tarde luego de arrojarse a las vías del tren del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), en la estación Impulsora, Línea B, en dirección a Buenavista.

Los reportes indican que aproximadamente a las 15:58 horas, el sujeto saltó la valla de red metálica que separa a la avenida Central Carlos Hank González de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, esperó la llegada del tren y se arrojó, quedando entre el cuarto y quinto vagón, por lo que perdió la vida al instante.

La persona, de identidad desconocida hasta el momento, se cree estaba bajo el influjo de alguna sustancia, pues según testigos, antes de cometer el acto, el hombre se desnudó y corría por la avenida esquivando los coches.

Minutos después del incidente acudió personal de Seguridad Industrial e Higiene del STC para implementar el protocolo de actuación para estos casos.

Primero se desconectó la corriente eléctrica de las vías y se confirmó que la persona no estuviera con vida. Posteriormente, el tren se movió para retirar el cuerpo y se esparció un polvo químico para desinfectar el lugar, 30 minutos después se reanudó la marcha del transporte.

Fuentes cercanas a EL UNIVERSAL dijeron que no fue hasta después de esto que el personal del Metro supo que el individuo se lanzó desde fuera de las instalaciones y no desde el andén, como es común en casos de suicidio dentro de esta red de transporte. A través de redes sociales, el STC informó a los usuarios lo sucedido y que la marcha de los trenes sería lenta.