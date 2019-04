Hombres ganarían al defender derechos de la mujer, opina Foro #MeTooMx

La abogada independiente Andrea Medina Rosas señaló que, contrario a lo que algunas personas piensan, en realidad el hombre tiene mucho que ganar al reconocer y defender los derechos de las mujeres y verlas como iguales.

Al concluir este jueves el primer Foro #MeTooMx en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), expuso que resulta preocupante que en pleno siglo XXI exista un sector del grupo masculino renuente a aceptar a las mujeres como sujetos de derecho, y esa ha sido la lucha que las mujeres han librado a lo largo de los últimos dos siglos.

En entrevista con Notimex, Medina Rosas recordó que un ejemplo de esta renuencia es que en días pasados #MeTooMx recibió una amenaza, con la imagen del foro que tuvo lugar hoy, en la que se advertía que "tomarían acciones" si se llevaba a cabo este foro.

Reconoció que es parte de la naturaleza de las redes, en donde se han dado incluso ataques y hackeos contra #MeToo, de ahí la importancia de llevar al siguiente paso la labor de #MeToo.

Según Medina Rosas, es risible que haya hombres denunciados que siguen diciendo que "una denuncia es un ataque al honor" y lo peor es que las mismas instituciones están dando celeridad y atención a esta demanda de los hombres, en lugar de garantizar un orden social en derechos humanos.

Aseguró que a lo largo de la trayectoria de este movimiento "no se ha insultado a nadie, no se ha amenazado a nadie, no se ha denigrado a nadie, lo que se han narrado son testimonios de violencia que se quiere que paren, y eso es algo que cada quien tiene que reflexionar".

Las mujeres, dijo, "nos hemos reunido, hemos reflexionado y creo que es importante que los hombres también se reúnan y reflexionen sobre los beneficios que obtienen sobre sus privilegios al reconocer y defender los derechos de la mujer".