"Homicidio doloso no es único parámetro para medir inseguridad"

Los homicidios dolosos no pueden ser el único parámetro para medir los niveles de inseguridad en el país, consideró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

"Yo no quiero desestimar la relevancia de este parámetro, pero no puede ser el único parámetro para medir los resultados del gobierno en el ámbito de la seguridad pública...", indicó el funcionario.

Al participar ayer miércoles en la conferencia "El Desempeño de Seguridad de México en 2019-2020: Retos, Estrategias y Paradigmas", organizada por el Club de Harvard, Durazo Montaño insistió que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado contener una "línea de contención del crimen organizado".

Sin embargo, admitió que mientras el homicidio doloso no vaya a la baja, no se puede cantar victoria.

"Tiene evidentemente un merito haber logrado esta línea de contención frente a la tendencia histórica de crecimiento que estaba francamente disparada, por su puesto aquí tenemos uno de los grandes retos en la reducción del homicidio doloso".

LAS CIFRAS

El delito de homicidio doloso bajó de 2 mil 987 víctimas en julio a 2 mil 973 en agosto, lo que representa una reducción de apenas 0.46%.

Si se suman los 78 feminicidios de agosto a los 2 mil 973 asesinatos, suman 3 mil 051.

En lo que va de este gobierno suman nueve meses con más de 3 mil víctimas de homicidio dolosos y feminicidio: junio de 2019, 3 mil 80; julio 2019, 3 mil 060; agosto, 3 mil 047, noviembre 2019, 3 mil 11; enero 2020, 3 mil 66; marzo, 3 mil 111; abril 2020, 3 mil 03; julio 2020, 3 mil 54.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto sólo tres meses registraron más de 3 mil víctimas de asesinato que fueron julio de 2018, con 3 mil 158; agosto de 2018, 3 mil 016; septiembre de 2018, 3 mil 045.