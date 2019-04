Homicidios en las cárceles bajan 71.3% en 2018: CNDH

Ciudad de México.- El número de homicidios en las cárceles mexicanas bajó de 108 registrados en 2017 a 31 en 2018, para una disminución de 71,3 %, informó este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, el órgano autónomo del Estado indicó que de la información proporcionada por las diversas autoridades penitenciarias se tiene que durante el año pasado se registraron 1.972 incidentes violentos en las cárceles del país.

De ellos, 1.563 ocurrieron en centros de reclusión locales y 409 en centros federales de readaptación social.

El reporte destaca que el tipo de incidente con mayor frecuencia corresponde a las riñas con un total de 892 (484 en centros locales y 408 en los federales), y el segundo lugar lo ocupan los desórdenes con 756.

El tercer lugar lo constituyen los abusos con 258, los cuales se ubican en reclusorios locales.

En el cuarto lugar se ubican los homicidios y los suicidios con 31 decesos cada uno, y en el quinto los motines con 4. Todos estos hechos también se registraron en centros locales.

Al presentar el Diagnóstico, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no atiende los problemas del sistema penitenciario, al que como sociedad no se quiere voltear a ver ni interesa la situación que allí se vive.

"Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta", puntualizó.