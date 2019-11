Honran a 5 policías caídos en Oaxaca

Oaxaca, Oax.- La mañana de este sábado fue de luto y desolación. Cinco familias oaxaqueñas amanecieron sumidas en la ausencia, puesto que uno de sus miembros les fue arrancado de golpe. Son las familias de los cinco elementos de la Policía Estatal asesinados la tarde del viernes durante una emboscada en el paraje La Cementera, perteneciente a San Vicente Coatlán, municipio de los Valles Centrales ubicado en los límites de la Sierra Sur.

La madrugada de este sábado, esposas, madres e hijos, así como compañeros de trabajo esperaron por el traslado de los cuerpos de Máximo "M", Hildeberto "F", Pedro "L", Bryan "T", y Germán "J". Fue después de las 9:00 horas cuando arribaron las carrozas fúnebres a la capital.

En San Bartolo Coyotepec, en el cuartel de la Policía Estatal, corporación que además de las cinco bajas contabiliza a dos lesionados, se realizó un pase de lista a modo de despedida.

Pero no sólo se respira el duelo, entre los uniformados permea la indignación. Surgen los reclamos por la inseguridad y la falta de condiciones dignas para desempeñar la labor de cuidar a los otros, de morir por los otros: "Los sueldos son bajos, no tenemos uniformes, para muchos no hay seguridad social ni equipo", lamentan los policías.

Hasta el viernes pasado, la asociación civil Causa en Común contabilizaba 10 elementos de diferentes corporaciones ultimados en Oaxaca en lo que va del año. A esa cifra, se sumaron de golpe las cinco bajas del viernes.

Este sábado, el titular de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Raúl Ernesto Salcedo Rosales, precisó que el ataque sucedió en un tramo en construcción de la supercarretera --que algún día comunicará a la capital con la Costa-- cuando los policías atendían una denuncia de robo de maquinaria interpuesta por una constructora. Los agentes iban armados, pero "fueron víctimas de un ataque ventajoso", detalló.

Tras la ceremonia, los cuerpos fueron llevados a los lugares donde habitaron.