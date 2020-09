Horacio Duarte critica a Brozo y Loret por "desinformación y frivolidad"

El titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Horacio Duarte, arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola y el conductor Víctor Trujillo luego de que difundieran un video donde festejaron la Independencia de México y conversarán sobre temas de coyuntura, como la rifa del avión presidencial y el Covid, desde una cantina.

A través de su cuenta de Twitter el funcionario escribió que la desinformación y la frivolidad desvirtúan al buen periodismo. "Loret y Brozo (y algunos más) pasan por el matiz de lo jocoso para justificar intereses. Hoy las audiencias, haciendo uso de su libertad, señalan el mal hacer de comunicadores sin escrúpulos", escribió.

Este miércoles a través de un nuevo video publicado en Latinus, ambos comunicadores conversaron, bromearon y criticaron temas como la rifa del avión presidencial, la consulta ciudadana sobre llevar a juicio a expresidentes, la pandemia por Covid-19, el movimiento de mujeres con la toma de la CNDH y los ataques hacia los medios de comunicación. Loret de Mola, también columnista de EL UNIVERSAL, puso sobre la mesa la venta de boletos y la rifa del avión presidencial que se llevó a cabo este 15 de septiembre. Señaló que a pesar de que una mayoría importante apoya al presidente López Obrador, esto no quiere decir que lo van apoyar en todas sus acciones.

En el video difundido, Loret indicó que le gustaría que el presidente respondiera la crítica, pero con argumentos y no ataques. "A mí se me dijo muy claro: cuestionar al presidente López Obrador, criticar al presidente López Obrador es traicionar a la patria", expresó Brozo. "México es más grande que un hombre, México es más grande que un partido político, México es mucho más grande que cualquier tragedia, viva México", concluyó Brozo la conversación para después entonar junto con mariachis "México Lindo y querido".