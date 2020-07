Horas pico, sin sana distancia en Edomex

"Viajamos al tope en horas pico", "no hay para donde hacerse, ni sabemos hacia dónde es más seguro respirar", señalaron pasajeros —en semáforo rojo epidemiológico por Covid-19— que viajan en transporte público en el Estado de México y que llegan al Mexipuerto y paradero norte del Metro Cuatro Caminos, desde Santa Cruz Ayotuxco, en Huixquilucan, San Francisco Chimalpa y de colonias como Las Chamapas.

La saturación de unidades, especialmente en horas pico, se debe a que la Secretaría de Movilidad estatal "nos obliga a descansar la mitad de unidades, pues cada camión o camioneta sólo puede trabajar tres días a la semana", señalaron dirigentes del sector.

El transporte público es uno de los puntos de mayor riesgo de contagio, señalaron dirigentes empresariales que temen que sus colaboradores se enfermen en el trayecto a sus trabajos.

Esta semana, con la apertura de comercios, plazas , restaurantes y actividades laborales, aumentó el número de pasajeros especialmente de 6:00 a 8:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, que es cuando los camiones y camionetas van llenas, el resto del día "hay poco pasaje", coincidieron choferes.

La ocupación de pasajeros en el transporte debe seguir al 50% mientras permanezca el semáforo rojo, respetando la sana distancia con un asiento vacío entre cada usuario, informó el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal.

"En las horas pico es imposible dejar un asiento vacío porque si la gente quiere subirse no podemos rechazarlos", dijo Carlos, un chofer que llega a Cuatro Caminos. "Si tengo prisa por llegar a trabajar tengo que subir al primer camión que pasa aunque venga lleno", indicó Jorge, quien todos los días sale de Santa Cruz Ayotuxco, en Huixquilucan, buscando llegar a Cuatro Caminos para subir al Metro y llegar a su trabajo en la Ciudad de México.

Con el camión lleno hay momentos en que "no sé ni para donde voltearme o si es seguro respirar aun con cubrebocas", lamentó Lorena.

Pero también hay pasajeros, como Luisa, a quienes no les preocupa contagiarse: "No pasa nada", dijo confiada al afirmar que ella viaja todos los días en camioneta y no se ha enfermado.