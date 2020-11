Hospitales de Pemex, con escasez de medicinas

En plena pandemia por el Covid-19, los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrentan escasez de medicamentos para atender a sus 750 mil derechohabientes y ponen a los servicios de salud cerca del colapso.

Trabajadores de la petrolera denunciaron que además la empresa no tiene dinero para pagar recetas para surtimiento alterno —en farmacias externas.

Las terminales de Almacenamiento y Reparto de Progreso y Mérida, en Yucatán, están bloqueadas por trabajadores petroleros y jubilados que exigen soluciones a la falta de fármacos, servicios médicos subrogados y todo lo relativo al cumplimiento de la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Se trata, según denuncias anónimas enviadas a esta redacción, en su gran mayoría de personal de la tercera edad que alertan sobre la "falta de medicamentos, no hay servicios de urgencias, no hay citas y para el tratamiento de pacientes con Covid-19 y otros padecimientos que requieren médicos especialistas, no hay atención".

El bloque en estas terminales, explicaron, suma 48 horas y es posible "que pronto comience el desabasto en toda la Península", agregaron.

Información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha del 23 de octubre, muestra que de enero a septiembre de este año los servicios de salud de Pemex han expedido 33 mil 599 recetas alternas para el surtimiento alterno, tan sólo en el Hospital Centro Norte y su Región, pero de ellas sólo se han pagado 49.19%.

La Subdirección de Servicios Médicos de Pemex reconoció que el gasto destinado para la compra de medicamentos utilizados por sus hospitales centrales, regionales, generales, clínicas, hospitales y consultorios se ha desplomado.

En el penúltimo año de la administración del expresidente Felipe Calderón los servicios de salud de Pemex recibieron el nivel más alto de recursos para la compra de medicamentos de los pasados nueve años y nueve meses —enero-septiembre de 2020—, mil 854.8 millones de pesos.

En el primer año de este gobierno, el gasto para el mismo concepto cerró en mil 188.4 millones de pesos, 666.6 millones menos.

En los primeros nueve meses de este año la petrolera ha gastado 553.3 millones de pesos.

Resienten baja

Las entidades petroleras han resentido esta baja. Campeche recibió 37.5 millones de pesos para la adquisición de fármacos para los servicios de salud de Pemex en 2011. Para 2019, la cifra se redujo a 4.6 millones de pesos.

Chiapas pasó de 12 millones a 374 mil pesos; Tabasco, de 266.3 millones a 23.3 millones; Tamaulipas, de 318.2 millones a 97.7 millones, y Veracruz, de 389.3 millones a 98 millones.

Del desabasto de medicamentos en la farmacia del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, los trabajadores, pensionados y esposas de jubilados explicaron que han tenido que comprar medicamentos.

"Los médicos del hospital expiden recetas médicas para surtimiento alterno. Dichos medicamentos deben comprarse en un periodo máximo de tres días incluyendo el día que fue expedida la receta, posteriormente debe entregarse la factura en la caja local en las instalaciones del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, en ese lugar se hace entrega de un folio para dar seguimiento al pago".

Sin embargo, agregaron, la empresa "está retrasando el pago por falta de presupuesto".

En la pasada reunión del Consejo de Administración de Pemex con fecha del 16 de junio, según el acta de sesión 956 extraordinaria, el director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, Marco Manuel Herrería Alamina, presentó un reporte sobre las acciones emprendidas para la atención de la contingencia, entre las que destacan:

Cerrar los 21 Cendi a partir del 23 de marzo, a los que acuden 2 mil 900 niños, hijos de trabajadoras y trabajadores de Pemex, así como los centros deportivos.

Trabajadoras embarazadas y personal de 65 años o más, personas con trasplantes y con enfermedades que inhibieran el sistema inmunológico fueron enviados a sus casas.

Se suspendieron también las movilizaciones y comisiones administrativas.

Hasta el jueves 26 de noviembre, Pemex registró 28 mil 47 personas con síntomas respiratorios, de los cuales se han confirmado un total de 14 mil 665 casos de Covid-19.

La empresa petrolera ha registrado 362 defunciones en trabajadores en activo; 777 en jubilados; 553 en familiares y ocho externos; en total, mil 700 defunciones.