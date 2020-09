Hospitalizaciones por Covid en CDMX se mantienen estables: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital se han mantenido estables las hospitalizaciones en las últimas semanas. "Una vez más les muestro las gráficas de hospitalizaciones por Covid, como pueden observar, existen algunas subidas y bajadas, pero se ha mantenido estable la hospitalización en las últimas semanas", explicó en un video publicado en sus redes sociales.

Además, especificó que para la siguiente semana permanecerá en naranja el semáforo, aunque habrá una ampliación de horarios para comercios, restaurantes y construcción. Los horarios de centros comerciales, tiendas departamentales y comercio del Centro Histórico serán hasta las 18:30 horas, de restaurantes hasta las 11 de la noche y en el sector de la construcción podrán laborar de lunes a sábado.

Asimismo recordó que hace unos días presentó el plan de reactivación económica, junto con la iniciativa privada, la cual busca generar, en los próximos meses, cerca de 300 mil empleos, y adelantó que la próxima semana se anunciará la inscripción del programa de empleo temporal para 15 mil personas.

Destacó que ha sido muy importante el programa de atención en zonas prioritarias que hoy funciona en 158 colonias, barrios y pueblos de la ciudad, con visitas casa por casa y kioscos para atención de la salud, con pruebas a personas que son sospechosas de Covid y se espera que esta intervención tenga un impacto mayor a partir de la próxima semana, para disminuir aún más los contagios y las hospitalizaciones.

"Recuerda que no podemos bajar la guardia, no olvides el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y si tienes síntomas o has estado en contacto con una persona que ha dado positivo por Covid, aíslate, llama a Locatel o un SMS con la palabra covid-19 al 51515 para que te apoyen", dijo.