Hospitalizan a recién nacida por Covid en Nuevo León

Entre los 94 nuevos pacientes de coronavirus que se reportaron este domingo, hay una bebé de 18 días de nacida, que permanece internada en un hospital, informó el secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, quien reiteró su llamado a la población a no relajar las medidas de prevención para evitar la enfermedad viral.

El Secretario señaló que la recién nacida ingresó a un centro médico con diagnóstico de bronquiolitis, que consiste en una inflamación de los conductos más pequeños del pulmón, a quien le se hizo prueba de Covid-19 y dio positivo a la enfermedad. Agregó que también se hizo la prueba a los padres de la bebé, y están a la espera de los resultados.

Insistió en que esta es una prueba de que ningún grupo de edad está exento de contraer el virus, y ante la creciente cifra de contagios, que en tan solo dos días ascendió a 190 nuevos casos, señaló que se analiza solicitar al Congreso local que establezca sanciones para castigar a quienes violen las medidas para prevenir los contagios.

Mencionó que en algunos países se castiga con años de prisión o arrestos domiciliarios, y hasta golpes como en la India, a personas que ponen en riesgo a los demás y a ellos mismos; pero aquí esto último no se puede hacer, porque hay que respetar los derechos humanos.

Sin embargo, asentó, es necesario ser más drásticos porque lo logrado para disminuir los contagios en dos meses, se puede echar para abajo con una semana de relajamiento, por lo cual inspectores de Salud con apoyo de Fuerza Civil, procederán al cierre de negocios no esenciales que estén operando sin estar contemplados en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado.

Además, dijo, se volvió a usar un helicóptero para realizar perifoneos en la zona metropolitana, para llamar la población a quedarse en casa.