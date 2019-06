Hospitalizan a secretario de Salud de NL; fue embestido por un toro

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, se encuentra hospitalizado, ya que sufrió múltiples fracturas y golpes al ser embestido por un toro en un rancho de su propiedad.

Norma Escamilla, esposa del funcionario, dio a conocer en las redes sociales del funcionario estatal, que el incidente ocurrió el domingo. Afirmó que el doctor Cavazos se encuentra estable, en recuperación, y no tiene lesiones que pongan en peligro su vida.

"Hola, soy Norma, esposa del Dr. Manuel, les escribo para agradecerles a nombre de toda mi familia que estén al pendiente de la salud de mi esposo y para platicarles cómo se encuentra, y qué fue lo que sucedió".

Señaló que "el domingo estábamos en nuestro rancho y mientras preparábamos la comida, Manuel aprovechó para ir a darle de comer a unas vacas que tenemos".

No sé si él ya les ha platicado, pero le encantan los animales, dijo la señora Escamilla, y precisó que su esposo "estaba alimentándolos y en un descuido, el toro lo embistió por atrás, ocasionándole múltiples fracturas y golpes, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente"

Afortunadamente, señaló, se encuentra estable y recuperándose, "gracias a Dios no tiene lesiones que pongan en riesgo su vida. Está consciente, pero es necesario que siga en el hospital para observación".

A gradeció a nombre suyo y de sus hijos Norma, Alejandra y Manuel, los mensajes de apoyo y oraciones. "Confiamos en que muy pronto mi Manolito estará de vuelta, retomando sus actividades", dijo la señora Escamilla.

Al respecto, Manuel González Flores, Secretario General de Gobierno, dijo que el titular de Salud está en recuperación, y no será necesario designar a un interino, pues "pronto estará nuevamente en circulación".