Hoteleros de Cancún alistan apertura a turistas para el 8 de junio

Hoteleros y prestadores de servicios turísticos del Caribe Mexicano presentaron hoy miércoles la campaña #VenAlCaribeMexicanox2, con la que reanudarán actividades a partir del 8 de junio, después del "gran confinamiento" propiciado por la pandemia del coronavirus (Covid-19), que desplomó la actividad de viajes y turismo en el mundo. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, indicó que a partir del 1 de junio regresarán las y los trabajadores para preparar instalaciones, acoplarse a la nueva cultura de servicio en la "nueva normalidad", a fin de que el 8 de junio se esté en posibilidad de recibir a las y los turistas.

La campaña de marketing, diseñada por Atelier Hoteles, busca atraer nuevamente a vacacionistas de México y del mundo a los 11 destinos del Caribe Mexicano, ofreciendo valores adicionales, promociones o descuentos, en torno al número 2, en congruencia con la línea de comunicación que en inglés se lee #Come2MexicanCaribbean.

Vicente Madrigal, de Atelier, explicó que no se trata de "abaratar el destino", sino de usar un juego de palabras -el "X2"- que en el mundo digital se usa para decir "yo también", "yo quiero participar". "Lo que pedimos es que las promociones estén casadas con el número 2 para hacer sentido con la campaña", ahondó. Hasta el momento se han sumado 200 empresas del sector; 153 son hoteles; 17, son tours, parques y marinas; 12 campos de golf, 8 arrendadoras, 8 agencias, restaurantes bares y empresas de servicios.

"La campaña no es 2x1. No forzosamente abarata el destino; las promociones tienen un tiempo limitado y luego retornamos al precio original. Sólo es una campaña de reactivación. Cancún vale lo que es. Si ahora está más accesible, aprovéchalo, porque no durará para siempre; después ya no habrá promoción", sostuvo Olivier Reinhart, CEO de Atelier. La estrategia, dividida en tres fases, fue presentada virtualmente con la asistencia de más de 300 personas, entre hoteleros, prestadores de servicios, autoridades municipales y estatales.

"El objetivo general es darle una voz a la campaña 'VenAlCaribeMexicanox2' buscando generar un movimiento que permita crea un vínculo emocional con nuestros usuarios para promover la campaña y con esto incitarlos a crear nuevas experiencias post-Covid viajando a un destino limpio y seguro", expuso Jorge Sotomayor, también de Atelier. Hoteles 2+2, que ofrecen 2 noches en cortesía, por 2 o más noches pagadas; estancia gratis para 2 niños por 2 adultos pagados; renta de autos 2+2, al rentar 2 días otorgan 2 días en cortesía; 20% de descuento en servicios de golf y spa, entradas a parques temáticos y delfinarios al 2 x 1 o con descuentos especiales, entre otros, fueron los ejemplos mencionados para detallar en qué consiste el valor agregado ofrecido en esta temporada.

"Estamos muy contentos y, sobre todo, comprometidos por la gran participación, tanto de las diversas Asociaciones de Hoteles del estado, como de la industria turística, en general, en esta campaña, que busca reactivar los viajes a nuestros destinos, tras la crisis generada por el Covid-19. "Es emotivo ver cómo hemos logrado, en tan poco tiempo, sumar voluntades para presentar al Caribe Mexicano bajo esta estrategia comercial", subrayó Cintrón Gómez. Oliver Reinhart recordó sobre las consecuencias de la pandemia, a la que llamó "la peor crisis del turismo" y comentó que en el caso de los hoteles Atelier, en cinco días vieron bajar la ocupación del 70% al 11%.

"De repente no vino la gente y los que estaban se fueron; no hubo tiempo de reaccionar", expresó. El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota, indicó que algunos componentes de la estrategia presentada, fueron incorporados a la campaña institucional que el organismo presentará mañana y resaltó que El Caribe Mexicano será el primer destino importante de América Latina, en salir nuevamente al mercado, con casi cuatro mil empresas interesadas en adherirse al certificado local de seguridad, salud y turismo que expedirá el gobierno estatal.

Cintrón Gómez admitió que el ocho de junio que reabran los hoteles, no tendrán las mismas ocupaciones que dejaron en marzo, cuando comenzaron a cerrar sus puertas temporalmente, pero argumentó que es importante reponer actividades para que las aerolíneas comiencen a traer turistas. Respondió que inicialmente tampoco empezarán a operar con la totalidad de sus aforos, sino sólo a un 30 por ciento máximo, lo cual irá cambiando en cuanto aumente el volumen de visitantes. "No estamos en condiciones para decirle no a los mercados", mencionó. El presidente del Grupo Palace, José Chapur, comentó que las grandes cadenas que agrupan de 10 a 15 hoteles, optarán por abrir sus inmuebles de uno en uno para que los gastos de operación, no impacten más que el tenerlos cerrados.