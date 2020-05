Hoteleros de Cancún alistan apertura

Cancún, QR.- Hoteleros y prestadores de servicios turísticos del Caribe Mexicano presentaron la campaña #VenAlCaribeMexicanox2, con la que reanudarán actividades a partir del 8 de junio, después del "gran confinamiento" propiciado por la pandemia del coronavirus (Covid-19), que desplomó la actividad de viajes y turismo en el mundo.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, indicó que a partir del 1 de junio regresarán las y los trabajadores para preparar instalaciones, acoplarse a la nueva cultura de servicio en la "nueva normalidad", a fin de que el 8 de junio se esté en posibilidad de recibir a las y los turistas.

La campaña diseñada por Atelier Hoteles, busca atraer nuevamente a vacacionistas de México y del mundo a los 11 destinos del Caribe Mexicano, ofreciendo valores adicionales, promociones o descuentos, en torno al número 2, en congruencia con la línea de comunicación que en inglés se lee #Come2MexicanCaribbean.

"La campaña no es 2x1. No forzosamente abarata el destino; las promociones tienen un tiempo limitado y luego retornamos al precio original. Sólo es una campaña de reactivación. Cancún vale lo que es. Si ahora está más accesible, aprovéchalo, porque no durará para siempre; después ya no habrá promoción", sostuvo Olivier Reinhart, CEO de Atelier.