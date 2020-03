HRW crítica comportamiento de AMLO ante Covid-19

"El comportamiento del presidente López Obrador de cara a la crisis del Covid-19, es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos", indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW

Ante la pandemia mundial por el Covid-19, Human Rights Watch (HRW) criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador expone a graves peligros a los mexicanos con su "desinterés temerario en brindar información veraz" sobre el coronavirus.

La organización refirió que López Obrador se niega a seguir las recomendaciones de salud y no brinda a la población mexicana información precisa del coronavirus pues "ha contradicho abiertamente" lo recomendado al alentar a los mexicanos a que sigan saliendo a espacios público a pesar de la contingencia.

HRW cuestionó las giras del Presidente, donde "abraza, besa y le estrecha la manos a sus seguidores".

"El comportamiento del presidente López Obrador de cara a la crisis del Covid-19 es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos", indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

"Ha mostrado una renuencia indignante a brindar información precisa y comprobada sobre los riesgos de un virus que ya ha matado a miles de personas en todo el mundo. Es necesario que aborde este problema con seriedad, a fin de proteger la salud y la vida de la población mexicana", expresó.

HRW también criticó las contradicciones entre el presidente López Obrador y las autoridades de Salud, quienes han llamado a mantener acciones contra el coronavirus.

"Ante una pandemia sin precedentes como la que supone el Covid, los líderes deberían cumplir rigurosamente su deber de asegurar que la población acceda a

información precisa y comprobada que es vital para proteger su salud", dijo Vivanco.

"De no hacerlo, no sólo se violará el derecho a la salud sino que, además, habrá numerosas muertes evitables", agregó.