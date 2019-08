Hubo fallas en el protocolo tras el robo: director de Casa de Moneda

El director general de la Casa de Moneda de México, Jorge Andrés Raygoza, dijo que hubo fallas en el protocolo tras el asalto a la tienda ubicada en Paseo de la Reforma, pues no se avisó a tiempo a las autoridades.

"No hubo una alarma a tiempo, entonces se está valorando cómo fue la actuación del personal", acusó en entrevista con Radio Fórmula.

Comentó que él estaba en sus oficinas cuando sucedió el asalto. "Yo estaba en mi oficina en ese momento; cuando a mí me avisan ya se había llevado a cabo", indicó.

El funcionario reconoció que por eso se está investigando para saber en dónde estuvo la falla. "Evidentemente cualquier situación de esta naturaleza evidencia fallas, que son las que precisamente se están analizando y se está viendo a ver qué paso con los protocolos, si se aplicaron, qué sucedió y si hay que mejorarlos", admitió.

Jorge Andrés Raygoza dijo que el día del asalto había más existencia de valores —entre ellos centenarios— de lo normal porque se iba a ser la entrega de un pedido.

Explicó que la existencia de valores, depende de las entregas que se vayan hacer, "no es que estén ahí de manera arbitraria por otra razón obscura"; afirmó que todo está programado conforme a lo que se vaya a entregar. El director de la Casa de Moneda no dio un monto de lo robado, ni el número de piezas sustraídas por los ladrones.

Por otro lado comentó que en lo que va del año, se han despedido a 250 empleados de la Casa de Moneda de México, sobre todo eventuales y que incluyen personal administrativo y de la fábrica en San Luis Potosí.