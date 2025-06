Hugo Aguilar tuvo más lealtad a AMLO que a indígenas, dice Xóchitl Gálvez

"Tuvo más su lealtad al expresidente López Obrador que hacia los pueblos indígenas", declaró la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez respecto a Hugo Aguilar, quien encabeza los votos para convertirse en ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para su programa en Radio Fórmula, Gálvez dio su opinión del probable ministro presidente.

Xóchitl Gálvez declaró que la gestión de Aguilar en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) fue cuestionable por la forma en la que se realizó la consulta a los pueblos indígenas para la realización del Tren Maya.

La excandidata presidencial calificó como "amañada" la consulta, ya que esta se tenía que realizar de manera previa, libre e informada; sin embargo, no contaba con un proyecto ejecutivo, ni informaba de los problemas ambientales, por lo que se les expuso a las comunidades indígenas los "beneficios", pero no las consecuencias, además de ofrecer apoyos económicos.

"No se saca la ley de consulta porque no les conviene, porque esa ley tendría que decir cómo se hace una consulta (...) muchos de los megaproyectos que se impulsaron en el sureste no pasarían porque no tendrían el visto bueno", dijo.

La exsenadora enfatizó que la entrada de Hugo Aguilar a la presidencia de la SCJN es lamentable, pues se recurrió al "acordeón" distribuido a ciudadanos previo a la elección judicial, pero calificó al abogado mixteco como "un buen personaje".

"Espero que su lealtad esté con la ley y la Constitución y no por quien lo metió en el acordeón", puntualizó.

Trabajador, cordial y conciliador

Respecto a su trabajo, Gálvez calificó a Hugo Aguilar como un hombre trabajador, cordial, conciliador y muy conocedor de los pueblos indígenas, por lo que señaló que le da el "beneficio de la duda".

Detalló que lo conoció durante el sexenio de Vicente Fox, donde Aguilar encabezó la defensa de muchas comunidades agrarias.

"Mi impresión de él es muy positiva como persona", concluyó.