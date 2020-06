Hugo López-Gatell debe renunciar: PRD

Debido a la estrategia empleada por el gobierno federal y a que el número de contagios, muertes y personas hospitalizadas a causa del Covid-19, la integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, Adriana Díaz Contreras, pidió a los partidos políticos y organizaciones tanto sociales como empresarias, a sumar voces para exigir la renuncia de Hugo López-Gatell.

"En mi papel de integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, hago un llamado a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a las empresariales, a sumar voces para exigir la renuncia de Hugo López-Gatell. Y para sugerir a las dos cámaras del poder legislativo que acuerden la integración de un Comité científico Independiente para que defina una nueva estrategia que, si pueda erradicar la pandemia, la cual deberá ser acatada e instrumentada por el gobierno federal", dijo.

Además, Adriana Díaz comentó que probablemente, acciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como la de fijar el 1 de junio para el comienzo de la llamada "Nueva normalidad" y retomó sus giras, quizá hicieron que sus seguidores creyeran que la pandemia ya había sido "domada" y estaba por terminar; sin embargo, afirmó que esto no es así, porque México vive un grave problema de salud pública.

"En realidad, la llamada "nueva normalidad" se está conformando con la concentración de viejos y nuevos problemas que, para enfrentarlos, no existe una estrategia de gobierno. Lamento la posibilidad de que nos acostumbremos a que cada día se registran entre cuatro y siete mil nuevos contagios y 500 o 700 fallecimiento por el Coronavirus, a lo que tendríamos que agregar cientos de víctimas de la delincuencia porque en el país esto ha alcanzado los mayores niveles históricos", sostuvo.

Junto con este recuento, la líder perredista señaló que debe considerarse la creciente efervescencia social, las protestas ciudadanas y la discordia política generada por un presidente que divide en vez de convocar a todos los actores políticos, Además advirtió que, en vez de tomar las riendas para enfrentar la pandemia, al Presidente de la República le interesa más iniciar campaña para ganar las elecciones del 2021.

Adriana Díaz, recordó que el número de muertes por Covid-19 ha rebasado en más del cien por ciento a las proyecciones que el propio Gobierno de México anunció, puesto que, refirió que en palabras de Hugo López-Gatell, serían un aproximado de entre 6 mil y 8 mil personas, sin embargo, la realidad y basándose en los datos que se han oficializado, hasta ahora van 19,747 personas las que han perdido la vida.

"Desde que el Presidente de la República dio el banderazo, en los 18 días que llevamos de la nueva normalidad, el número de muertes y de contagiados por Covid 19 es casi igual a los que se acumularon en los tres meses previos. La ocupación hospitalaria ya está al 65% y a este paso, con la promoción que hace el presidente de la República para que la gente salga a la calle, se superarán las 35 mil muertes calculadas como máximo por el gobierno. Y eso tomando como base las cifras oficiales porque hay diversos testimonios periodísticos que registran más contagios y fallecimientos de los que oficialmente se han reconocido", añadió.

Además, Adriana Díaz indicó que el gobierno federal no debe tomar a la ligera las recomendaciones que han hecho diversos científicos para lograr mejores resultados en la lucha contra la pandemia, en este sentido cuestionó; ¿Qué esperamos los mexicanos para percatarnos que el gobierno ha fallado en combatir la pandemia? ¿Qué esperamos para darnos cuenta que, el presidente ha recurrido a la política de Poncio Pilatos, al insinuar que son las personas los responsables de evitar contagiarse, y que abandonó a la gente a su suerte? Mientras no se invente la vacuna contra el Covid 19, ¿Cuántos muertos más tiene que haber para darnos cuenta que la pandemia es un asunto de salud pública y el gobierno está obligado a resolverla?

Por la salud de todos, finalizó Adriana Díaz, no debieran escatimarse recursos para combatir la pandemia.