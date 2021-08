Huracán "Grace" dañó 62 municipios de Veracruz

El Gobierno de Veracruz reportó que en total 62 municipios resultaron con algún tipo de afectación por el paso del huracán Grace, el cual impactó al estado el sábado pasado.

De esos 64, al menos 24 requieren atención urgente porque se trata del sitio por donde pasó el ojo del huracán y sus fuertes vientos.

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, informó que en la región norte del estado se busca restablecer la red eléctrica, la restitución de láminas de casas y negocios costeros y el restablecimiento del servicio de agua para consumo.

Además, manifestó que gestionan apoyo en la compra de maíz para autoconsumo en comunidades indígenas y la entrega de paquetes alimentarios en zonas devastadas.

Dijo que entre los afectados, hay 11 municipios en los que el mayor daño fue causado por deslaves; nueve más por inundaciones, así como 32 con daños por los vientos intensos que se registraron.

Por deslaves se vieron afectados Los Reyes, Magdalena, Naolinco, Texcatepec, Texhuacan, Tlachichilco, Tlaquilpan, Tlilapan, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlan, Xalapa, Jilotepec, Banderilla, Huayacocotla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Miahuatlán, Tonayán, Poza Rica y Rafael Lucio.

Por el viento, los municipios afectados son Altotonga, Alto lucero, Astacinga, Atzalan, Castillo de Teayo, Cazones, Cerro Azul, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal y Filomeno Mata.

AMLO anuncia reunión en Palacio por "Grace"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá límite presupuestal para apoyar a la población afectada por el paso del huracán "Grace" en Veracruz, por lo que adelantó que la tarde del próximo martes 31 de agosto se realizará una reunión, en Palacio Nacional, para evaluar el censo que se haga de afectados y así tomar decisiones.

En su conferencia mañanera en las instalaciones de la Campo Militar 26 – A, López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC) ya autorizó a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Marina) la compra las láminas para las casas que perdieron su techo, así como para adquirir despensas.

Indicó que dentro del plan de ayuda a Veracruz se ayudará a pequeños comerciantes que resultaron afectados por el fenómeno meteorológico.

"Vamos con el censo, no me gusta (decir el presupuesto); es muy fácil decir 5 mil, 10 mil, 20 mil, no es eso, es lo que se requiera, lo que se necesite para ayudar a la gente. Lo que hablas de pequeños comercios, me lo planteó Cuitláhuac (García), de gente que vive del turismo y que sus palapas se las llevó el viento y ahora ¿qué hacen si viven de eso? Pues los vamos a ayudar.

"Pero lo primero es que tenemos que ir a verlos, vamos a hacer el censo lo más pronto posible. Tenemos el compromiso de que el martes por la noche, martes próximo, ya tenemos el censo de los primeros 24 municipios, tenemos una reunión en Palacio Nacional el martes próximo, a las 6:00 de la tarde y vamos a tomar decisiones", dijo.