Huracán "Nora" deja cuatro personas desaparecidas en Jalisco

Una mujer y un niño de 13 años, así como dos hombres se encuentran desaparecidos a causa del desbordamiento de los ríos Cuale y Pitillal, en Puerto Vallarta, y las intensas lluvias que provocó el paso del huracán "Nora" por las costas de Jalisco.

El menor de nacionalidad española e identificado como Curro Prados Ascencio, desapareció después de que el edificio en el que estaba con su familia se desplomara tras el desbordamiento del río Cuale, en la parte más antigua del puerto.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este domingo, cuando el niño se encontraba en el penthouse del edificio que alberga un hotel boutique y la estructura cedió ante el desbordamiento del río.

Aunque el edificio fue parcialmente evacuado, cuatro personas no alcanzaron a salir a tiempo; se logró rescatar a tres pero el niño continúa desaparecido, por lo que las autoridades utilizan drones y perros para tratar de encontrarlo.

Las precipitaciones que dejó a su paso el huracán provocaron que el río tuviera su mayor crecida en medio siglo, anegando prácticamente todo el primer cuadro de Puerto Vallarta, arrastrando ramas y autos que han quedado atravesados en las calles.

La creciente también arrastró un vehículo en el que viajaba una mujer que hasta ahora no ha sido identificada.

El agua también afectó la estructura del antiguo puente del río Cuale y las instalaciones del tradicional mercado que se erige en una de sus márgenes.

Además, el alcalde Jorge Quintero Alvarado informó que alrededor de 200 personas que viven en las márgenes del río Pitillal, en la colonia del mismo nombre, fueron evacuadas y trasladadas a un albergue temporal.

En esta zona del puerto la creciente de este río se llevó al menos tres viviendas y dejó otro tanto más afectadas sin que hasta el momento se hayan cuantificado los daños.

En tanto, un alud sobre la carretera estatal 428 arrastró a tres hombres, uno de ellos fue rescatado por elementos de Protección Civil de Jalisco y la Secretaría de la Defensa Nacional; del paradero de los otros dos aún no hay datos.

"Aunque el huracán #Nora se está alejando de nuestras costas, localizado a 10 km al norte de Mazatlán, lamentablemente ayer por la noche dejó severos daños en su paso por Jalisco, principalmente en Puerto Vallarta y Cihuatlán", escribió este mediodía el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Informó que en Boca de Tomatlán se desbordó el río Tomatlán y en Cihuatlán continúa el recuento de daños en las casas afectadas por el desbordamiento del río El Pedregal, en las localidades de San Patricio, Melaque y Villa Obregón.

En la carretera federal 200 se registraron más de 11 deslaves, árboles y postes derribados, por lo que se han desplegado más de 100 elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil en la zona costera para brindar apoyo a la población; también se han implementado 12 albergues temporales.

En Nayarit, frente a cuyas costas se encuentra el huracán este domingo, se ha reportado que en el municipio de Rosamorada, el arroyo El Bejuco ha crecido de tal forma que obstruye el acceso hacia los poblados de Cofradía Santa Fe, Mojocuatla y Agua Aceda.

En Colima se reportó que las inundaciones causadas por el huracán impiden el acceso al aeropuerto internacional de Manzanillo y hay varias carreteras y caminos afectados.