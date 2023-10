Huracán "Norma" golpea costas de BCS

Las ráfagas de viento de 210 kilómetros por hora del huracán "Norma" en categoría 2 golpean las costas de Baja California Sur la mañana de este sábado, donde además ha generado lluvias torrenciales sobre todo en el municipio de Los Cabos, provocando la crecida de arroyos.

El huracán continúa su desplazamiento y se ubica a 65 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica el impacto del centro del ojo del huracán entre las 08:00 y las 10:00 -tiempo del centro-; no obstante, sus vientos y ráfagas han comenzado a golpear las costas y ya se reportan colonias sin luz y decenas de albergados en aquel municipio turístico.Las bandas nubosas de "Norma" cubren buena parte del territorio de Baja California Sur y el pronóstico es que en el transcurso de ese día se produzcan lluvias puntuales extraordinarias en la entidad; torrenciales en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; así como fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones.Autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil acordaron para Los Cabos -donde residen 45 mil personas en zonas de riesgo- a partir de ayer por la noche la suspensión de venta de alcohol, actividades en bares y centros nocturnos, el servicio de transporte público y urgieron a la población en riesgo acceder a trasladarse a los refugios temporales.También se cerraron los dos puertos, San José del Cabo y Cabo San Lucas a la navegación menor y se anunció la suspensión de actividades turísticas en zona de playa.El gobernador, Víctor Castro Cosío, exhortó a la población a quedarse en sus hogares y, en caso de no ser seguros, trasladarse o solicitar auxilio para llegar a refugios temporales, y a los turistas, 60 mil en el puerto, pidió extremar precauciones y permanecer en sus hoteles, ante la peligrosidad del huracán.A las 08:00 -tiempo del centro- el Consejo Estatal de Protección Civil tiene previsto sesionar para actualizar información sobre el ciclón e informar de la vigilancia y afectaciones hasta el momento.En redes sociales, usuarios han advertido que desde ayer por la noche algunas colonias ya no tienen luz y circulan imágenes y videos donde se observa la crecida importante de arroyos. Brigadas de Protección Civil estuvieron acudiendo a llamados de auxilio de la población en zonas de riesgo.