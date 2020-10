Huracán "Zeta" impactará la noche de este lunes en Quintana Roo

Durante su avance hacia Quintana Roo, el huracán "Zeta" ha modificado levemente su trayectoria hacia el sur de Quintana Roo.

El pronóstico mantiene su entrada con categoría 1 por Cozumel, entre las 18 y las 19 horas, pero cargándose ahora hacia el sur de Playa del Carmen, por lo que su centro cruzará la zona continental del estado entre Akumal y Tulum.

El gobernador Carlos Joaquín González indicó que lo anterior implica que la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto, resentirá los efectos equivalentes a los de una tormenta tropical, es decir, mucha lluvia y fuertes rachas de viento.

Por lo anterior, subrayó que, si bien no están dentro del rango del huracán, se debe mantener atención en los poblados de Chumpón, Chunya, Francisco I. Madero, San Ramón, Pino Suárez, Tres Reyes, Santa Amalia, Chunyaxche, Cabcansón, X-hazil I, Yodzont Chico, San Felipe Berriozabal y Francisco May.

El gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gabriel López, detalló que "Zeta" escaló de tormenta tropical a huracán categoría 1 a las 14:10 horas de este lunes, lo que amplió su zona de afectación.

Hasta las 16 horas se encontraba 145 kilómetros al sur del Cozumel, avanzando a una velocidad de 17 kilómetros por hora, con vientos de 130 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros por hora.

Su desplazamiento es hacia el noroeste y se prevé -dijo- que luego de cruzar Cozumel, entre las 18 y las 19 horas, se ubique ya en tierra a 75 kilómetros de Tulum, con dirección a Yucatán y a las seis horas de mañana estaría abandonando la Península.

El funcionario indicó que la presencia de este sistema, cuya cercanía mantiene a los municipios de Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Lázaro Cárdenas en Alerta Rojo -peligro máximo- traerá lluvias en toda la entidad y provocará trombas marinas.

En esos mismos municipios se decretó la Ley Seca, desde la 1 de la madrugada y se ordenó suspender actividades laborales a partir de las 14 horas.

Como parte de las medidas preventivas, se suspendieron los cruces entre Playa del Carmen y Cozumel, así como el de Cancún-Isla Mujeres, de acuerdo con la Administración Portuaria Integral (APIQROO) y, en tierra, el servicio de transporte público estatal concesionado, en ciudades como Cancún, informó el Instituto de Movilidad (Imoveqroo).

En esta ciudad, en donde esta tarde se instaló el centro de mando para coordinar las acciones de las autoridades, se cuenta con mil 300 elementos operativos y 157 vehículos de Protección Civil, Servicios Públicos, Bomberos, Seguridad Pública y Tránsito.

Para limpiar la ciudad, recoger la basura, retirar residuos vegetales y desasolvar pozos, se instruyó a 400 empleados de Servicios Públicos. También están habilitados 67 refugios, 19 de ellos, ya listos para abrirse a la población.

Durante un recorrido realizado por la zona turística se observó a vacacionistas disfrutando de las playas; el Mercado de Artesanías "Coral Negro", en Punta Cancún, se encontraba abierto, con turistas haciendo compras o caminando sobre el bulevar, mientras algunos restaurantes registraban aún comensales.

En este destino turístico están alojados 40 mil 320 turistas; la ocupación hotelera es del 45.7 por ciento en 72 centros de hospedaje, según lo informado por la alcaldesa, "Mara" Lezama. El gobernador, por separado, indicó que no sería necesario evacuarlos, por lo que podrían permanecer en sus centros de hospedaje.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) informó que tiene programadas para hoy 269 operaciones, con 135 llegadas y 134 salidas, nacionales e internacionales.

Hasta el momento, se han cancelado 41 operaciones de llegada y 42 de salida. Se registran además demoras en tres llegadas y cuatro salidas, todo, en vuelos con origen o destino a Atlanta, Bajío, Bogotá, Camaguey, Chicago, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Denver, Guadalajara, Houston, Monterrey, Nueva York, Puebla, Querétaro, San Luis Missouri, San Luis Potosí, Seattle, Tijuana y Washington.

Entre las aerolíneas que reportaron lo anterior, se ubican Aeroméxico, Alaska, Avianca, Delta, Interjet, Southwest, United, VivaAerobus y Volaris.