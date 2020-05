Identifica estudio tendencias en redes en apoyo y en contra de AMLO

Signa Lab Iteso, laboratorio multidisciplinario del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), presentó las tendencias para México en Twitter, donde se concentran los mensajes de apoyo y crítica a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Analizó, del 30 de marzo y el 28 de abril, el comportamiento, horarios, seguidores y seguidos, fecha de creación y autodescripción de cuentas que han participado en temas a favor y en contra de la administración actual.

De acuerdo con el resultado, entre las tendencias que se han utilizado para criticar a la actual administración están: #AMLORenunciaYa, #ElPeorGobiernoDeLaHistoria, #RespiradoresNoRefinerías, #ComoAnilloAlDedo #AMLOseVa, #LopezYaNoGobierna, entre otras.

En tanto, las tendencias que se posicionaron en apoyo están: #AMLOEstamosContigo, #OposiciónGolpista #LaDerechaYaNoPuede, #MéxicoSoberano, #YoLeCreoaLopezGatell, Angélica Rivera, entre otras.

Además mostró un gráfico, generado a partir de una combinación de descargas de tendencias en Twitter México, en el que se concentran "hashtags" que se utilizaron para apoyar a la administración actual.

La visualización muestra las relaciones de usuario a "hashtag" y está compuesta de 35 mil 253 nodos, 74 mil 425 aristas y ocho mil 814 comunidades.

También presentó un gráfico en el que se analiza, en el mismo periodo de tiempo, los "hashtags" que se utilizaron para criticar a la administración actual, y está compuesto de 109 mil 625 nodos, 343 mil 459 aristas y 282 comunidades.

A través de su texto "Tecnoartillería política. Antecedentes y puntos de partida para abordar los comportamientos anómalos de cuentas en redes sociales", Signa Lab Iteso señala que hay una automatización humana que se refiere a cuentas que cumplen la tarea tanto de producir contenido como de compartirlo, a un ritmo de publicación muy intenso, que puede alcanzar los miles de tweets en semanas, y que abonan sobre todo a dinamitar la salud de la discusión en redes.

"Se trata de comportamientos que se convierten en una suerte de 'tecno-artillería política', esto es, perfiles utilizados para sostener sistemáticamente el tren de conversación a favor o en contra en una discusión. No para construir puntos de encuentro, no para trabajar en los puentes necesarios para salir de crisis que se padecen en conjunto", indican.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la coordinadora del Signa Lab del Iteso, Rossana Reguillo, señaló que desde enero de 2019, aumentó la polarización y estrategias para levantar o acallar temas a favor o en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hemos detectado un crecimiento de la tendencias contra el propio presidente López Obrador, están incrementándose muchísimo las críticas. Lo que hemos visto, por un lado efectivamente el uso de campañas orquestadas que movilizan ciertos 'hashtag', pero también hemos detectado una participación crecientemente de críticas de carácter orgánico, sobre todo de las medidas o no medidas de la administración actual respecto a la pandemia", dijo.

Señaló que el problema no es Twitter o Facebook, sino que hay campañas humanas, pagadas por actores políticos específicos y lo que hay que seguir es el dinero que paga estas tendencias y no perseguir a la plataforma.

Esta mañana, Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), convocó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que audite y revise las cuentas bancarias de partidos políticos, de aquellas personas que aspiren a fundar partidos, así como de políticos que destinen recursos públicos para promover campañas de desinformación en redes sociales.

En conferencia de prensa, el funcionario federal pidió que directivos de Twitter hagan transparente, no solamente sus ingresos, sino que también señalen a los usuarios que pagan campañas de información falsa.