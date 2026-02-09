Identifican a dos mineros en fosa

Zacatecas, Zac.- Este domingo, familiares de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios de Zacatecas, confirmaron que fueron encontrados sin vida.

Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, y Salazar Flores, de Sombrerete, formaban parte del grupo de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero.

Los cuerpos fueron hallados en las fosas localizadas la semana pasada, también en Concordia.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, confirmó la identificación de ambas víctimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que el caso lo atrajo directamente la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República, por tanto, es la instancia que tiene comunicación directa con las familias de las víctimas.

Indicó que la fiscalía de Zacatecas colabora con autoridades federales y de Sinaloa, pues se enviaron los dictámenes de referencia que corresponden al ADN de familiares para el cotejo, además de que se ha brindado acompañamiento integral a las familias.

Mencionó que su personal ya está en la Ciudad de México para dar seguimiento y apoyar en el proceso de identificación y entrega del cuerpo.

El pasado jueves 5 de febrero se informó del hallazgo de una fosa clandestina cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia. De inmediato el lugar fue blindado por elementos de la Fiscalía General de la República y el Ejército.

Sobre dicha fosa, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora indicó este domingo que podrían ser más de 20 los cuerpos encontrados en el lugar.

"Lamentamos enormemente lo que ha pasado con los mineros desaparecidos en Concordia, y que lamentablemente se localizaron sin vida en El Verde... nos unimos a la pena que embarga la familia de cada uno de ellos porque no eran 10 (los cuerpos en la fosa), eran más de 20 y no solamente esas 20 personas estaban sepultadas en ese lugar o están todavía, hay muchísimos más", aseguró el colectivo en un mensaje difundido en redes sociales.

El colectivo denunció que el predio no es una fosa común aislada, sino un "cementerio clandestino" con más de una veintena de víctimas, y no únicamente de un punto relacionado con los ingenieros mineros.