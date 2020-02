Identifican a Lozoya en España por su licencia de conducir

Emilio Lozoya Austin, quien fue titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga, España.

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como autor material del "lavado" de dinero de los mega sobornos que, supuestamente, operó entre 2009 y 2012 con la constructora brasileña Odebrecht.

Tras la detención, la Policía Nacional de España reveló que identificó a Lozoya Austin a través de su licencia de conducir, que es de la CDMX.

"Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", señaló la corporación a través de Twitter.

---Emilio Lozoya y el caso Odebrecht

De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra Lozoya, el ex director de Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll señaló que el ex director de Pemex fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos de obra.

Por ello, la FGR consideró que Lozoya es autor material de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de los sobornos que dio Odebrecht para posicionarse como principal contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esto, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó las transferencias bancarias que las empresas ligadas al ex director de Pemex realizaron a diversas empresas y operaciones de compraventa vinculadas a su madre y hermana, Gilda Margarita Austin y Solis y Gilda Lozoya, respectivamente; su esposa, Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha.

Estas últimas fueron señaladas como cómplices de Emilio Lozoya en el delito de "lavado" de dinero, a quien se le acusó también de cohecho, y los cinco fueron imputados como coautores materiales de asociación delictuosa.

Según la orden de aprehensión, Emilio Lozoya conocía la organización Odebrecht S.A y a muchos empresarios mexicanos que podían complementar los intereses de la firma brasileña.