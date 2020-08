Identifican a menor herido tras accidente en carretera México-Toluca

Dos días después del accidente de la carretera México-Toluca fue identificado el niño de 11 años de edad atendido en el Hospital para el Niño, que no había logrado reunirse con su familia, se llama Alexander y por el momento su estado de salud es estable. Este menor es uno de los 22 lesionados atendidos en diversos hospitales del Estado de México, que fueron trasladados por unidades de emergencia luego de la volcadura de un autobús de transporte foráneo en la carretera federal, la madrugada del martes, en donde murieron 15 personas.

Tras la valoración médica los especialistas se percataron que, además de una herida en el pie derecho, derivado del accidente, Alexander presentaba parálisis cerebral, condición que le impedía comunicarse y dar sus datos personales, ni la forma para contactar a su familia.

Por lo anterior la Fiscalía General de Justicia mexiquense emitió una ficha que permitió a sus familiares ponerse en contacto con él. Luego de que sus padres comprobaron su parentesco, se supo que Alexander tiene una hermana de cinco años de edad, Lesly Betsabé, quien fue atendida en el Hospital General Nicolás San Juan y dada de alta en días pasados, ambos viajaban con su madre en el autobús siniestrado el 11 de agosto, quien se encuentra hospitalizada en una clínica del IMSS donde es atendida.

Lenin Ortiz Ortega, director del Hospital para el Niño del IMIEM en donde es atendido Alexander, explicó que no habían logrado entablar comunicación con el paciente, quien por la herida que presentaba no se había puesto de pie, pero notaron que sus piernas son muy delgadas, lo que significa que no es una persona que camina. Detalló que el menor se encuentra en el área de urgencias pediátricas y continúa con tratamiento basado en antibióticos para evitar posibles cuadros de infección.

El Instituto de Salud del Estado de México informó que del total de los lesionados en el accidente, seis de los pacientes todavía se encuentran hospitalizados en el Estado de México, de los cuales uno se encuentra en el Centro Médico Adolfo López Mateos, su condición es estable, con uso de collarín, de acuerdo con su evolución, será sometido a tratamiento quirúrgico de tórax. En el Nicolás San Juan hay tres menores de edad de los cuales, uno tiene cuatro años y otro nueve años, se reportan como muy graves, el tercero tiene más de 17 años y está muy delicado, además atienden a una mujer de 51 años de edad cuya condición se considera delicada.