Identifican a mujer que tomaba el sol

Ciudad de México.- En medio de la controversia generada en redes sociales por las imágenes de una mujer que fue captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional, se identificó que se trata de Florencia Melany Franco Fernández, alta funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fuentes de la dependencia consultadas por El Universal señalaron que Melany Franco Fernández es la mujer que aparece en los videos que se han hecho virales y que se desempeña como directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda, institución encabezada por Édgar Amador Zamora.

Este pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la persona involucrada en los hechos fue sancionada, aunque en ese momento evitó revelar su identidad.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que, si bien la acción no está expresamente prohibida, debe prevalecer el respeto hacia el inmueble histórico.

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Hasta el momento no se ha informado cuál será la sanción para la funcionaria.

Los dichos de Sheinbaum representaron un contraste ante la plataforma Infodemia, que desde el primer día se apresuró a afirmar que las imágenes estaban hechas con inteligencia artificial.