Identifican a periodista como agresor de empleadas del Suburbano

Ante las amenazas que han recibido las jóvenes agredidas dentro de una tienda ubicada en pasillos del Tren Suburbano, que fueron golpeadas por un sujeto captado en videos, autoridades municipales activaron protocolo de alerta de género.

El agresor de Danya y Linda, cuyas imágenes se viralizaron, es un presunto periodista que fue identificado por otras mujeres a las que ha agredido como Arturo, un "redactor cultural, que siempre fue muy hostil", quien se presenta como "productor y editor independiente".

El 23 de septiembre tres empleadas de 18, 21 y 22 años de edad, dos de ellas aparecen en el video, recibieron los insultos del hombre que grita que "qué bueno que existen los feminicidios" y dirigiéndose a una en especial la amedrentó diciendo "tú eres la víctima perfecta para uno", luego de referir "qué bueno que las matan y las encuentran con el c... destrozado".

Danya empezó a grabar los insultos ante lo que sintió era una amenaza y el sujeto se dirige a su compañera y le dice "de dependienta reina, no vas a salir, seguro sólo tienes apenas la prepa, seguro eres una p... al mejor postor, eso eres, con el cabello teñido..", reiterando sus insultos.

Cuando el hombre se percató que lo estaban grabando lanzó un golpe a la joven a la que intentó quitarle el celular, para luego salir del local comercial. "El día de la agresión el responsable del Suburbano minimizó el hecho y no nos brindó ayuda y el modulo del Ministerio Público estaba solo, no había personal, por ello decidimos al día siguiente, el 24 de septiembre por la tarde ir al MP de Tlalnepantla", que está junto a Sor Juana.

Ese hombre "debe ser sancionado, no nos gustaría que otra mujer vuelva a estar en nuestra situación, nosotras estábamos trabajando, sólo lo atendimos como a un cliente más y nos agredió directamente, especialmente a mi compañera Linda, por eso empecé a grabar, antes de que me golpeara", afirmó Danya, quien confirmó que por difundir el video han recibido amenazas.

Este 26 de septiembre, ambas jóvenes ratificarían ante autoridades de la Fiscalía mexiquense su denuncia por violencia en contra del sujeto que las humilló, insultó y golpeó en la estación del Suburbano de Tlalnepantla.

Ante esta agresión, que ocurrió en Tlalnepantla, municipio que cuenta con alerta de género, el alcalde Raciel Pérez Cruz, ordenó activar el protocolo de protección para estas jóvenes mujeres, con el acompañamiento de la unidad de atención a víctimas y de la policía de género, asesoría legal y psicológica.