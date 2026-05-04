Identifican a víctimas de volcadura en Nayarit

Tepic, Nay.- Las 11 personas que murieron el pasado viernes tras la volcadura de un autobús en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares en Tlaquepaque y Guadalajara, de donde eran originarias.

El gobierno de Tlaquepaque informó que los familiares de Yolanda Flores Escamilla, Rosa María Flores Escamilla, Paola Alejandra Núñez Flores, Dulce María Núñez Flores, Renata Livier Rodríguez Núñez, Margarita Gutiérrez Villegas, Mariana Rodríguez Gutiérrez, Alejandro Lozano Morales, Mario Reyna Chávez y Martha Gutiérrez Villegas solicitaron apoyo funerario, por lo que se les brindó ayuda. La identidad de la última persona fallecida no ha sido revelada pero su cuerpo también fue entregado a su familia.

El accidente ocurrió la mañana del viernes, cuando el autobús de la empresa "Transportation" salió de camino a la altura del kilómetro 7+500, en la localidad de Pie de la Cuesta, sin que hasta ahora se hayan revelado las causas.

En el lugar murieron seis personas y 36 resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales, sin embargo, en el camino fallecieron otras cinco personas, lo que dejó como saldo final 11 muertos y 31 heridos.

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El gobierno de Nayarit informó que 15 fueron trasladados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Amatlán de Cañas a Guadalajara: María de Jesús Navarro Herrera, Andrés Rodríguez Gutiérrez, Saúl Ríos Estrada, Diego Armando Gallegos Rodríguez, María Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, María Guadalupe Reyes Gutiérrez, María Guadalupe Gallegos Rodríguez, Jesús Villa Quiroz, Rodrigo Rodríguez Gutiérrez y los menores Jairo Jesús Rodríguez Navarro, Camila Giseel Alcalá Reyes, Alexandra Guadalupe Millán Gallegos, Iker Rolando Rodríguez Navarro, Juan Pablo Rodríguez Núñez y Rodrigo Rodríguez Núñez.