Identifican al joven que aventó a Celia a las vías en Metro Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- Tras días de silencio en uno de los casos que más ha impactado a cientos de usuarios del Metro de la Ciudad de México debido que un hombre aventó a Celia a las vías y luego tiró para ser arrollado por el convoy en Hidalgo, por fin se dio a conocer su identidad.

Se trata de Luis Arturo de 27 años, quien supuestamente sufría de depresión, dejó un mensaje para su familia y salió de su casa con la intención de suicidarse.

Debido a lo rápido del acontecimiento se dieron diversas versiones, pero la que contó Carlos Pérez, el testigo que presenció el momento exacto el hecho, es la más real.

Carlos contó que Celia de 19 años, se encontraba junto a su novio esperando en el andén, cerca de todos estaba Luis, quien llevaba rato asomándose hacia las vías para saber si ya venía el tren, en la estación Hidalgo de la Línea 2.

Cuando en segundos, al ver que ya venía, aventó a la joven y se tiró también, así murieron ambos al instante.

Algunas personas decían que había sido el novio de Celia, otros que un exnovio, pero al parecer se trata de un hecho al azar, lo que lo hace todavía más terrorífico, porque Luis Arturo no habría tenía un motivo para aventar a Celia.

Familia asegura que fue un accidente; joven padecía depresión

Luis Arturo permaneció en el Instituto de Ciencias Forenses un día y medio sin que nadie reclamara su cuerpo, hasta que por fin lo hizo su familia.

De acuerdo con ForoTv, los familiares no quisieron hablar mucho del tema pero aseguraron que Luis atravesó un cuadro severo de depresión y que les dejó un mensaje de despedida.

Además, aseguraron que ellos intentaron comunicarse con él cuando salió de su casa con la intención de suicidarse debido a que se sentía juzgado por sus decisiones.

Finalmente dijeron que la acción de Luis al aventar a Celia a las vías fue un accidente y descartan que tuvieran una relación con la joven.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

· Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

· Hablar de ser una carga para otras personas

· Aumentar el uso del alcohol o las drogas

· Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

· Dormir muy poco o demasiado

· Aislarse o sentirse aislado

· Exhibir ira o hablar de vengarse

· Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.



Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.