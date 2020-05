Identifican brotes de Covid en seguridad pública y milicia en Sonora

En las ciudades de Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado se han identificado tres brotes de Covid-19 en personal de seguridad pública y militares, donde se han contagiado algunos familiares cercanos, advirtió en Secretario de Salud en Sonora.

En su informe diario sobre la situación del coronavirus, Enrique Clausen expuso que al momento, se han confirmado 18 casos en policías; 11 de ellos municipales, cinco de Hermosillo; tres de Caborca; dos de Nogales y uno de San Luis Río Colorado.

El resto, se trata de siete agentes de seguridad pública del estado, además de otros cinco elementos del Ejército y dos de la Marina".

Confirmó 17 casos positivos nuevos de Coronavirus (Covid-19) en Sonora, en residentes de los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Guaymas, con lo que se acumulan 305 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo, cuando comenzó con la pandemia en el estado, informó Enrique Clausen Iberri.

Este día no se registraron fallecimientos a causa de esta enfermedad en el estado, por lo que se mantienen 34 defunciones en Sonora.

Sobre los casos positivos confirmados, dijo que se trataron de nueve mujeres y ocho hombres.

Añadió que ocho de los nuevos casos son residentes de Hermosillo; seis corresponden a San Luis Río Colorado; dos a Nogales y uno más a Guaymas; ninguno de ellos con antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus.

Tres de estos casos son trabajadores de la salud, que viven en San Luis Río Colorado, Hermosillo y Nogales, respectivamente.

Clausen Iberri puntualizó que los 305 casos de Covid-19 registrados en Sonora sucedieron en 158 mujeres y 147 hombres, siendo San Luis Río Colorado el municipio con más incidencia, con un registro de 142 casos, es decir, 46 por ciento del volumen estatal, seguido por Hermosillo con 71 casos; Huatabampo y Cajeme con 17; Nogales con 14; Caborca con 11; Guaymas con 10; Navojoa con 6; Magdalena de Kino y Sáric con cuatro cada uno; Agua Prieta con tres; Opodepe y Etchojoa con dos cada uno; mientras que Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles registran un caso cada uno.

El secretario de Salud destacó el gran esfuerzo que ha hecho el personal de salud durante estos 46 días para mitigar esta pandemia, esto, sin dejar de prestar el servicio a la población en general, quienes a pesar de no descansar en muchas ocasiones y doblar turno, sin dormir y no haber regresado a sus casos por mucho tiempo, siguen al pie del cañón atendiendo a las y los sonorenses.

"Ellas y ellos, todo el personal de salud, saben que, para salir de esta tempestad, no es suficiente tener fuerzas para continuar, sino que hay que seguir luchando, aunque no se tengan fuerzas; por eso hoy me siento más orgulloso y más bendecido que nunca, porque en estos tiempos de incertidumbre, ellas y ellos me transmiten su certeza de que vamos a salir adelante", resaltó.

Además, Enrique Clausen Iberri felicitó a todas las niñas y a todos los niños de Sonora, en especial a aquellos que tienen en casa héroes del sector salud, que este día no pudieron estar con ellos por luchar contra esta pandemia.

"A lo mejor estos niños que en su día nos han prestado a sus padres, no dimensionan en toda su magnitud el servicio que le están prestando a la humanidad; pero estoy seguro que cuando crezcan lo harán, y se sentirán tan orgullosos y tan agradecidos como lo estamos todos nosotros", aseveró.

Por otra parte, el secretario de Salud hizo mención especial a los tres infantes que han sido confirmados con Covid-19 en el estado, quienes se encuentran luchando contra esta enfermedad, acompañados por sus familias y por quienes están pendientes de su salud.

"La niña de 8 años en San Luis Río Colorado; el niño de 3 años en Guaymas y la niña de 2 años en Etchojoa; con el favor de Dios, estos tres angelitos saldrán adelante", enfatizó.

Por último, el funcionario estatal hizo el llamado, una vez más, a llevar a cabo las medidas de aislamiento social que promueve la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través de la estrategia integral #QuédateEnCasaObligatorio, las cuales ayudarán a que la curva de contagio se mantenga a baja velocidad.