"IECM debe frenar actos anticipados de campaña de Morena", dice el PRD

Bajo la consigna de preservar la mayoría en el Congreso local y las 16 alcaldías, militantes de Morena han incurrido en evidentes actos anticipados de campaña, aún en plena pandemia y con la utilización electoral de los programas sociales del Gobierno local, denunció el coordinador del PRD en el Congreso Local, Víctor Hugo Lobo Román.

Por ello, exhortó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), vigilar y sancionar con todo rigor a los "candidatos prematuros" de Morena, que al tener la mayoría del Congreso local, "igual que su líder no les importan la leyes y mucho menos las instituciones, por lo que el IECM está obligado hacer respetar la norma, trátese de quien se trate", exigió.

Consideró que tras la salida de la exsecretaria del Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y ante el sombrío panorama electoral que les vaticinan la mayoría de las encuestadoras, los diputados y dirigentes regionales de Morena, iniciaron en toda la Ciudad actos de proselitismo, encubiertos en pláticas de orientación para la prevención del Covid 19.

De igual forma, indicó que con el pretexto de realizar labores de sanitización o entrega de materiales de difusión sanitaria, los operadores políticos hacen proselitismo con los programas sociales o reparto de apoyos familiares.

Incluso, el perredista acusó que en lo más burdo de las acciones electoreras, algunos legisladores locales de Morena realizan la venta de verduras "a bajo costo", con la etiqueta del partido, como ocurrió con el diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local, quien hasta la credencial de elector les pide para beneficiar a los vecinos.

Lobo Román denunció que este tipo de acciones de proselitismo, se realizan en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y Miguel Hidalgo, principalmente.

Ante ello, exigió a las autoridades electorales de la ciudad, sancionar estas conductas ilegales e impedir que los programas sociales del Gobierno, sean usados de manera electoral.

Recordó que el pasado 8 de junio, el PRD denunció ante el IECM a Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario particular de la jefa de Gobierno, por presuntos actos anticipados de campaña, uso de programas sociales y coacción del voto.

En esa ocasión, el funcionario capitalino hasta difundió un video durante la entrega de despensas, acompañado de las diputadas locales de Morena: Gabriela Osorio y Guadalupe Chávez, en la alcaldía Tlalpan.

Además, su partido también presentó una queja ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, "pero nada a ocurrido. Y lejos de calmar las ansias de sus morenistas por arrancar sus campañas, buscan cualquier pretexto para hacer proselitismo.

Como ejemplo, citó las sesiones virtuales del Congreso local, donde a los diputados de Morena ya se les hizo costumbre poner como protectores de pantalla, atrás de ellos, su nombre, cuentas de twitter, Facebook o instagram, y hasta el logotipo de su partido, lo cual está prohibido por el Código Electoral.

Además, el también dirigente nacional de la corriente del PRD "Fuerza Democrática", consideró que a nivel nacional se aprecia una abierta campaña a favor del partido Morena, y por lo cual el Ejecutivo Federal administra políticamente, con miras a tener impacto en los comicios del 2021, el "caso Emilio Lozoya", del que montado un circo mediático en torno al juicio arreglado para favorecer el presunto delincuente.

"El país, en tan sólo 20 meses ha sido destruido desde adentro, en sus instituciones, economía, seguridad pública, finanzas, servicios de salud y en su educación. Los mexicanos nos encontramos ante un gobierno fallido, empecinado en sustentar su desarrollo de nación en megaproyectos caros, obsoletos y no funcionales. Y, mientras tanto, nos distraen con el circo Lozoya", enfatizó.