IFT, sin dinero para cubrir liquidaciones

Ciudad de México.- Ante su próxima extinción, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene sólo presupuesto para pagar la nómina de aquí al 1 de julio, informaron comisionados.

Este viernes, trabajadores presentaron un pliego petitorio al presidente interino del IFT, Javier Juárez Mojica, en el que solicitaron que se comprometa con ellos y sean liquidados conforme a la ley.

Desde hace varias semanas, los trabajadores del IFT comenzaron a organizarse para pedir que se les indemnice ante la inminente desaparición del instituto, por lo que los comisionados Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González convocaron a una reunión de urgencia.

En el encuentro aseguraron a los empleados que gestionan una extensión presupuestal para las liquidaciones y otros pagos, aunque hay personal que se transferirá a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“El instituto está gestionando recursos para seguir pagando la nómina o eventualmente con pleno respeto a los derechos laborales, pagar el finiquito, indemnización o lo que proceda en términos de ley, eso ya está, pero no podemos comprometer un resultado que no está en nuestras manos, no, pero estamos para hacer lo que corresponde, eso sí”, expresó Juárez Mojica.