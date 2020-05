Iglesia Católica pide a feligreses a no tener miedo ante pandemia

La Iglesia Católica mexicana pidió este domingo a sus feligreses a no tener miedo ante la pandemia del COVID-19, que en México ya ha dejado 5.045 fallecimientos y 47.144 contagios confirmados del coronavirus SARS-CoV-2.



En su editorial dominical del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México señaló que la situación de la pandemia del coronavirus "nos ha puesto en un terreno más movedizo que el habitual".



"La situación no es sencilla", se apuntó en el texto en su apertura.



Sin embargo, "cuando se ve el fondo del túnel sin saber lo que nos espera; cuando avanzamos, pero el monstruo sigue detrás; cuando no ha pasado la tormenta y ya comienza la inundación, es urgente tener firmeza en quien ha vencido a la muerte: ¡No tengamos miedo!".



El órgano de la Iglesia Católica mexicana apuntó que, debido al coronavirus, "hemos visto la saturación de estructuras sanitarias en muchas partes del mundo, el incremento en los índices de desempleo, criminalidad, carestía y una gran cantidad de riesgos".



Señaló que el confinamiento y sus múltiples consecuencias abren cuestionamientos que necesitan respuestas claras.



"¿Qué aprendizajes nos deja toparnos con un enemigo así de invisible y errático?, ¿qué caminos tomaremos para fortalecer las relaciones familiares ante situaciones de tanto riesgo?, ¿qué modelos laborales, de convivencia, de ocio, de movilidad debemos asumir?, ¿qué nuevos esquemas deberán ser ordinarios en la política, la economía, la promoción de la cultura, las relaciones internacionales?", expuso.



En las últimas 24 horas se registraron 2.112 casos nuevos y 278 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país.



El pasado miércoles, las autoridades mexicanas anunciaron una serie de medidas para comenzar a partir del 18 de mayo un plan de reapertura gradual de las actividades económicas y sociales paralizadas por la pandemia del COVID-19.



Las primeras actividades que se reanudarán serán la construcción, la minería y la industria automotriz y podrán retomar actividades 324 municipios mexicanos que no han registrado casos de coronavirus.