Iglesia católica rechaza la violencia machista

Por EFE

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
Iglesia católica rechaza la violencia machista

Ciudad de México.- La Iglesia católica mexicana exigió este domingo, en el Día Internacional de la Mujer (8M), la protección de esta parte de la población por parte del Estado, ya que muchas de ellas enfrentan "violencia doméstica, explotación, pobreza y abandono" en México.

"Se requieren respuestas estructurales que garanticen dignidad, oportunidades y protección", destacó la Arquidiócesis mexicana en su editorial semanal Desde la Fe.

El texto lamentó el abandono paterno, ya que 4 de cada 10 hogares carecen de esta figura en el país, así como el que haya mujeres "atrapadas en contextos de violencia o explotación".

Y es que en México un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día, y del total de víctimas de explotación, el 80 % pertenece al género femenino.

También advirtió sobre el abandono de las mujeres adultas mayores, un problema que afecta al 16 % de la población femenina mayor de 60 años.

"Por eso, aprovechamos esta fecha para decir a todas las mujeres que viven momentos difíciles que no están solas. La comunidad cristiana está llamada a ser casa, refugio y un espacio de esperanza", subrayó.

