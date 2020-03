Iglesia mexicana dice que en nada ayudará ambiente de pánico ante coronavirus

La Arquidiócesis de México pidió este domingo a los ciudadanos no contribuir a difundir información falsa, "ni generar caos o infundir miedo" ante la emergencia sanitaria que ha provocado la propagación del COVID-19

Además, señaló que "en nada ayudará "una atmósfera de pánico o actitud tremendista".

En el editorial del semanario Desde la fe, que publica la Arquidiocésis todos los domingos, la Iglesia mexicana dijo que "hace votos" para que autoridades políticas y sanitarias, comunicadores y educadores y un sinfín de instituciones y asociaciones implicadas para enfrentar esta crisis mundial, "pronto nos lleven por caminos de solución y crecimiento".

El órgano católico aseguró que está "en sintonía" con voces autorizadas en salud, así como con comunicadores y sociólogos "para afirmar que en nada ayudará una atmósfera de pánico o una actitud tremendista, mucho menos la información falsa ni las medidas unilaterales"

Señaló que un problema de estas dimensiones "tiene solución desde la acción concreta y particular de cada individuo" y llamó a "no contribuir a difundir información no verificada, mucho menos a generar caos o infundir miedo".

Pidió "pensar dos veces antes de reenviar ese mensaje polémico, morboso o escandaloso" y alentó a que cada ciudadano, desde su propio ámbito, doméstico, público, laboral o social, aporte lo que está al alcance de su mano.

"¡Estamos ante la posibilidad de mostrar nuestra mejor capacidad de respuesta a una emergencia mundial!", señaló.

La Arquidiócesis de México expuso que seguirá "muy de cerca lo dispuesto por autoridades para enfrentar la pandemia, abonar a un clima de previsión y solidaridad, de cuidado permanente y de sensatez".

Señaló que el ritmo de la globalización cercana e instantánea propio del siglo XXI "nos ha puesto al borde de una catástrofe sanitaria de iguales características"; sin embargo, y a diferencia de otras épocas y circunstancias, "hoy contamos con experiencia acumulada y capacidad de respuesta también global".

El sábado, las autoridades sanitarias de México registraron un total de 251 contagios de COVID-19 con 697 casos sospechosos, 1.463 casos negativos y dos defunciones.

En este momento, México se encuentra en una fase de transición entre el escenario de importación de casos a uno de contagios comunitarios, para la cual se han tomado medidas como la suspensión de la actividades escolares en todo el país, el resguardo de las personas en sus casas y la limitación de movimientos y traslados.