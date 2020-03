Iglesia no puede ser machista ni agresiva: Episcopado

Al señalar que la Iglesia Católica no puede ser machista ni agresiva con ninguna mujer, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y arzobispo de esta ciudad, Rogelio Cabrera López, anunció la creación de un Consejo Episcopal para las Mujeres; pero advirtió que para no parecer oportunista, dejará pasar unos días para proceder a su realización.

Respecto a las manifestaciones que con motivo del Día Internacional de la Mujer, se realizarán este ocho y nueve de marzo, Cabrera López llamó a que no se violente ni se insulte a nadie, que se respeten los monumentos históricos y la propiedad privada; asimismo, haya respeto a todos los puntos de vista, especialmente de las mujeres católicas que están a favor de la vida, pues sólo respetando los derechos de todos, es posible que haya paz y tranquilidad.

El arzobispo de Monterrey expuso en su mensaje dominical que la Iglesia Católica se une con entusiasmo y respeto "a la celebración del Día de la mujer", porque es justo que dediquemos un momento especial para reconocer la importancia que ella tiene en sus roles como hija, madre, esposa, profesionista y ciudadana de un mundo en constante transformación.

Recordó que San Juan Pablo II, decía que la fuerza de la mujer se funda desde el mismo momento de la creación, cuando Dios le confía de un modo particular al ser humano, y aunque todos somos responsables unos de otros, esa responsabilidad es más específica a la mujer, que responde con fortaleza aun en los momentos más adversos como la discriminación.

Tras hacer un recuento de las luchas históricas por la igualdad de las mujeres y los aportes que, afirmó, han tenido diversos pontífices, Cabrera López señaló, es urgente que unamos esfuerzos para que la violencia de cualquier tipo desaparezca inmediatamente, y que las autoridades civiles hagan justicia a la brevedad posible al gran número de víctimas en el estado y en todo el país, especialmente mujeres.

Ante las manifestaciones conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, pidió que toda marcha y contingente sea respetuoso de la propiedad ajena, especialmente de los monumentos históricos, y que quienes organizan o convocan "cuiden que nadie con otras intenciones se sume a estas marchas, porque siempre hay personas ajenas o mal intencionadas que quieren provocar y desacreditar".

Es cierto, dijo, la mujer quiere ser libre de pensar, libre de amar y tomar decisiones, pero todo derecho personal o de grupo, implica el respeto a los otros. Por tanto, señaló, "espero que se respete la opinión de las mujeres católicas que están a favor de la vida, desde el vientre materno hasta el final de la vida, pues sólo en el respeto de todos es posible que haya paz y tranquilidad".

Asimismo, demandó a las autoridades que son los árbitros ante estos distintos modos de pensar, que legislen siempre escuchando a la mayoría, pues nadie puede imponer su punto de vista, su propia creencia; tenemos todos que ser escuchados, mientras la iglesia siempre manifestará el respeto a todas las mujeres, expresó.

"Todos coincidimos que cualquier violencia verbal o física es contraria a la dignidad de cada persona, es inconcebible e inaceptable que haya asesinatos de mujeres por ser mujeres; que nadie se imponga por la fuerza, que sólo se convenza por la verdad y por el cariño, estamos por un México de igualdad con respeto para todos, el único límite es el derecho del otro", señaló el arzobispo.

Sobre las manifestaciones previstas para este domingo, pidió que se hagan normalmente, que no se insulte ni violente a nadie, y para el lunes que se convocó a un paro nacional, dijo que se debe respetar la libertad de cada mujer, porque algunas quieren cumplir con sus deberes ordinarios, y otras desean emplearlo para la reflexión o la oración.

En un mensaje a las mujeres católicas, dijo que su postura de respeto a las manifestaciones feministas, "no significa que aprobemos todo, sólo lo que engrandece y dignifica a todas las mujeres", y les recordó que ellas tienen como modelo a la Virgen María, y sus valores son el respeto a la vida y a cada ser humano.

Admitió que a veces la diversidad de opiniones en el seno de la misma iglesia, se da por el origen de la iniciativa para este movimiento. Pidió ir más allá de la protesta, la oración o la reflexión, y pensar en el futuro de nuestro país en lo que se refiere a la agenda a favor de las mujeres.

Esta agenda por parte de la iglesia, dijo, incluye primero, el que los espacios de pastoral y sus templos, sean lugares seguros para las mujeres, "que nadie pretenda abusar de ningún modo, que siempre ellas se sientan a gusto donde quiera que estén y también para nosotros es ver su participación, hacer que ellas también hablen y nos digan su punto de vista".

Mencionó que desde hace cuatro años él inició el proyecto de tener un consejo episcopal de servicio para la iglesia, que contempla un consejo eclesial de las mujeres. "Si la mujer habla, hay que escucharla, si reclama hay que atenderla, y si está enojada hay que reconciliarnos con ella", puntualizó.

Cabrera López señaló, "esa es nuestra tarea y tenemos que hacerla también en la Iglesia católica que no puede ser machista, ni puede ser agresiva contra ninguna mujer".

Con ese propósito, afirmó, "tuvimos una asamblea hace tres años y estamos conformando este consejo que yo espero que pasen estos, días también para no ser un oportunista, porque esto va más allá y es anterior mi preocupación al día ocho y nueve de marzo".

Rogó porque todas las mujeres en el país sean bendecidas y respetadas "y sepan que la Iglesia católica tiene que ser una aliada para el bien y para la búsqueda de la paz en México".