Iglesias evangélicas se deslindan de la Luz del Mundo

Iglesias evangélicas se deslindaron de la Iglesia de la Luz del Mundo, tras las acusaciones sexuales contra Naasón Joaquín García, líder de esa asociación, y pidieron no confundir los credos religiosos.

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) aclaró que La Luz del Mundo y Naasón Joaquín no son parte de la comunidad cristiana evangélica.

"Una de las razones principales del porqué no son parte de la comunidad cristiana evangélica, es porque los feligreses de la asociación religiosa La Luz del Mundo rinden culto a su líder espiritual Naasón Joaquín García, y los 35 millones de mexicanos que integramos las iglesias cristianas evangélicas de las más diversas denominaciones, sólo adoramos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo", explicó Arturo Farela, presidente de Confraternice.

Pidió la aplicación de justicia "sin distingos" en el caso de Naasón Joaquín García, acusado de pornografía infantil y abuso sexual. "Creemos en la presunción de la inocencia, pero también confiamos que no se repita la historia de hace 10 años que sucedió con su papá Samuel Joaquín Flores, que también llegó hacer señalado por delitos de abuso sexual", expresó.

En tanto que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México (INPM) pidió no confundir a la Luz del Mundo con quienes profesan la religión evangélica, cristiana y reformada; resaltó que "no reconocemos ninguna relación con el grupo religioso 'La luz del mundo' y su liderazgo".

Explicó que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México tiene su origen en la Reforma Protestante del siglo XVI, en la que se exalta la centralidad de la Biblia como regla de fe y práctica, en la que se reconoce "como único señor, jefe y cabeza de la Iglesia a Jesucristo, hijo de Dios el Padre por obra del Espíritu Santo, del linaje de David y Abraham".

Resaltó que Jesucristo es su único "pastor universal y Señor de la Iglesia. Nuestro credo es trinitario. Creemos en un sólo Dios que es misteriosamente en tres personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; a quien rendimos exclusivamente nuestra adoración".

El martes, Naasón Joaquín García fue detenido en California, Estados Unidos por presunto tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos.