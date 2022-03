Ignacio Mier pide a diputados apoyar reforma eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- En la víspera de que inicie el debate de la reforma eléctrica al interior de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, llamó a las y los diputados federales a ser "buenos mexicanos" y apoyar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, sostuvo que será el pueblo quien juzgue el actuar de cada uno de los legisladores.

"Estoy seguro que al hacer un ejercicio de introspección, las y los legisladores que vamos a participar en el análisis y discusión de esta reforma, seremos más quienes queremos el bien de México, por encima de aquellos a los que en 1960 el presidente Adolfo López Mateos llamó malos mexicanos, que pretenderán apoderarse de los bienes nacionales como la energía eléctrica", puntualizó.

Comentó que durante semana, en el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica, se enfocará en reforzar el diálogo con las demás fuerzas parlamentarias para convencerlos de la necesidad de apoyar esta propuesta.

"Es mi labor y en eso dedicaré estas semanas, para dialogar y convencer a los buenos mexicanos de que es importante tener otra vez la soberanía sobre nuestro sector eléctrico y frenar así las pérdidas millonarias que diariamente tiene la Comisión Federal de Electricidad", expuso.

"Estamos invitando a todos los partidos políticos, a todos los diputados y diputadas a que sean buenos mexicanos, a que pensemos en nuestro país y en su desarrollo, a que pensemos en sus familias y en nuestros hijos, por eso considero que en este debate final no tienen cabida las amenazas o presiones de grupos o partidos, sino el interés general del pueblo".

Por eso, indicó el diputado, "lo vamos a poner en la Constitución, para que quede plasmado el servicio de la energía eléctrica como un derecho humano para su uso y su suministro, y que sea a precios accesibles, porque se necesita para tener una vida digna", sostuvo.

Mier Velazco se dijo convencido de que la reforma eléctrica es un instrumento que favorecerá a las familias mexicanas.

"La reforma eléctrica presentada por el Presidente de la República es un primer paso para consolidar la soberanía energética del país; en la que además de plantear un mercado más equilibrado y una mayor competencia en el sector, favorecerá a las familias mexicanas, de eso no hay duda, por eso, sin miramientos en Morena vamos a favor de esta iniciativa".

El diputado por Puebla comentó que esta semana también concluyen las asambleas que se llevaron a cabo en los 300 distritos del país, sumando más de 400 en todo el país.

Porque uno de los propósitos "es que no permitirán que se le siga cargando la mano al pueblo", de ahí la importancia de esta reforma y de realizar estas asambleas informativas", afirmó.

"Es un derecho del pueblo a estar informados, y porque no debemos permitir en Morena, en el movimiento, y en la coalición Juntos Hacemos Historia, estar legislando a espaldas del pueblo. Hoy más que siempre Morena está consciente de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada y que la patria no se vende, se defiende", concluyó.