Ignacio Mier refuerza mensaje: "Cabeza de Vaca no tiene fuero"

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, insistió en que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no tiene fuero, y que la Fiscalía General de la República (FGR) debe ejercer acción penal en su contra. A través de Twitter, Mier Velazco señaló que ante el desafuero, el Congreso de Tamaulipas debe nombrar a un gobernador interino, argumento que sostuvo al compartir fragmentos del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

"Los efectos a los actos de la @Mx_Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no tiene fuero", fue parte del mensaje del diputado morenista, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara la controversia constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas para definir el fuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los efectos a los actos de la @Mx_Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no tiene fuero. La FGR debe ejercer la acción penal y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar un gobernador interino conforme el artículo 84 de la Constitución del estado. pic.twitter.com/ZAQzTWejtU.

El mensaje del líder de Morena en la Cámara baja fue retuiteado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien esta mañana aseguró que el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero para enfrentar las acusaciones en su contra. "Para mí no tiene fuero. Se erigió la Cámara de Diputados como Jurado de procedencia y ya decidió", dijo. No obstante, reconoció qué hay una laguna legal, que le hubiera encantado que la SCJN lo hubiera interpretado, porque, en este caso, dice que los Congresos locales continuarán con los trámites.

Quien también compartió la publicación del morenista fue el coordinador General de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.



Cabeza de Vaca ya no tiene fuero: AMLO

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador también aseguró que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero, por lo que, apuntó, la FGR tendrá que actuar por el delito de defraudación fiscal equiparada del que se le acusa al mandatario local. "Bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. No sabía yo de la resolución de la SCJN, si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar", respondió.

"¿Entonces no tiene fuero?" se le insistió. "No, porque cuando hay una controversia, es la SCJN el Tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia", contestó.