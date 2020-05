"Imagínate encerrado y con un tubo en la garganta", dice campaña anti Covid-19 en Chiapas

El gobierno de Chiapas reforzó este sábado la campaña "Quédate en Casa" con mensajes contundentes sobre las consecuencias de Covid-19.

La entidad registró este sábado tres defunciones y 29 nuevos contagios, con los cuales se elevaron a 357 los casos positivos y 21 fallecimientos por coronavirus.

El secretario estatal de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que la campaña fue determinada en sesión permanente del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Los preventivos se resumen en siete gráficas diseñadas para "sensibilizar y persuadir" sobre los riesgos de contraer el virus, principalmente entre la población vulnerable y su asociación con enfermedades crónicas degenerativas.

En el marco del Día de las Madres, las primeras lonas alusivas fueron ya colocadas en algunos puentes peatonales y otros sitios públicos de Tuxtla Gutiérrez.

La campaña arrancó con la imagen de un ataúd y la expresión "Todos queremos celebrar el 10 de Mayo, pero no así. ¡El Covid-19 existe y es mortal! Quédate en casa".

"¿No aguantas el encierro en casa? Imagínate encerrado y con un tubo en la garganta. ¡El Covid-19 existe y te mata!"; "Hay filas que nadie hacer ", destacan otros mensajes acompañados de ataúdes.

Otra imagen la enmarca la frase : "Que tu siguiente paseo no sea por una sala de emergencias", acompañada de una persona en camilla que ingresa a un hospital.

Un ataúd cubierto de flores en el fondo de una sepultura completa el mensaje: " Para que no haya ausentes, cuidémonos ¡El Covid-19 existe y te mata!".

De los 29 casos dados a conocer este sábado, 18 son hombres y 11 son mujeres, entre ellos un menor de edad, originarios de Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Acala, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Tapachula, Villaflores, Pijiiapan y Tonalá.

El registro de fallecidos incluye a una mujer de 72 años, originaria del municipio de Chiapilla; un hombre de 41 años del municipio de Villaflores, y otro más de 61 años de Cacahoatán.