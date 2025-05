Impacto positivo de MrBeast en Campeche según Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó un mensaje de agradecimiento para el youtuber estadounidense MrBeast. El mensaje vio la luz ayer por la noche, después de que, ese mismo día, horas atrás, el creador de contenido respondiera a la polémica que desató su reciente video en el que visitó las zonas arqueológicas de Calakmul, Balancanché y Chichén Itzá. El youtuber, además, dio a conocer, entre otros puntos, que: "no están siendo demandados ni lo han estado nunca"; la labor se hizo siempre bajo las normas establecidas y ha "estado trabajando con el INAH en un fondo para apoyar la arqueología mexicana local y nuevos descubrimientos".

El post de Sansores, que puede verse en su página oficial de Facebook, empezó con una reiteración de su "sincero agradecimiento en nombre de Campeche, un estado que fue olvidado, con una enorme riqueza natural y cultural, pero desafortunadamente con muy poco desarrollo pese a su invaluable contribución histórica al país, durante 30 años, como responsable del 80% de la producción petrolera nacional; fue una verdadera injusticia".

Destacó el impacto que dejará en el turismo la alta exposición mediática del canal de MrBeast (es uno de los youtubers más importantes del mundo): "Lo que has hecho va mucho más allá de crear un video; has puesto a Calakmul y a Campeche en el mapa del mundo y lo has dado a conocer a millones de personas. Desafortunadamente, no contamos con los recursos necesarios para lograr esto por nuestra cuenta, por lo que tu aportación es impagable".

"Nos conmueve saber que en Campeche no solo dejas huella en comunidades que tendrán agua gracias a tu mano, sino que también estás impulsando exploraciones arqueológicas. Tienes un gran corazón. No quiero que te lleves una mala imagen de México y menos de Campeche. El día que regreses me gustaría enseñarte todo lo bello que es nuestro estado, eso sí, tienes que venir nuevamente con Thea que es un verdadero encanto".

En las últimas líneas del mensaje, Sansores lamentó que "algunos pueden no entenderlo; nosotros lo valoramos y agradecemos que el destino te haya traído a estas tierras".