Implementan en Sonora programa similar al "Hoy no circula" por Covid

La implementación de un programa de restricción vehicular, similar al "Hoy no Circula", así como la restricción de cruces fronterizos y el uso obligatorio de cubrebocas para frenar los contagios en Sonora, que han sobrepasado las estadísticas estimadas con más de 900 defunciones y 8 mil 976 casos de contagios por Covid-19, los integrantes del Consejo Estatal de Salud.

Con estos cuatro puntos, se busca disminuir la movilidad social y bajar, en consecuencia, el número de personas contaminadas por el coronavirus. Para ello solicitaron al gobierno del estado modificaciones a las leyes de Salud y Tránsito, así como pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la restricción temporal de los cruces fronterizos.

En la sesión del Consejo Estatal de Salud, sus integrantes alertaron del creciente número de contagios, la elevada tasa de letalidad y la inminente saturación de hospitales en Sonora por el virus Covid-19. Por eso, plantearon modificaciones a las leyes estatales para establecer como obligatorio el uso del cubrebocas para quien salga de casa a actividades esenciales y la implementación un programa de restricción vehicular similar al "Hoy no circula".

Dijeron que en estas fechas las visitas a Sonora por parte de habitantes estadounidenses son con fines turísticos, recreativos y no esenciales, por lo que aprobaron la propuesta de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de permitir solamente el cruce de la frontera con fines mercantiles, diplomáticos, de salud y seguridad nacional, para que esta medida no afecte el comercio y las relaciones bilaterales así como la economía de Sonora.

También, por instrucción de Pavlovich Arellano, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con el Instituto Nacional de Migración, se instalarán filtros sanitarios en todos y cada uno de los puestos fronterizos entre Sonora y Arizona y Nuevo México, para evitar el flujo de vehículos y personas provenientes de los Estados Unidos con fines turísticos, recreativos y sociales no esenciales.

Se estableció que el gobierno de Sonora y los municipios instalen filtros de accesos a los destinos turísticos para reducir la movilidad urbana con motivo a las festividades del 4 de julio.

Otro punto aprobado es enviar una solicitud al Congreso del Estado para que de manera urgente convoque a una sesión extraordinaria y someta a consideración del pleno la aprobación de modificaciones o adiciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora para que, en caso de epidemia o pandemia que ponga en peligro la vida o salud de los sonorenses, el estado y los municipios puedan implementar programas de restricción vehicular similares al "Hoy no circula".